Mit ihren Shopping-Apps wachsen die umstrittenen chinesischen Anbieter in Deutschland rasant. Mit neuen Marktplätzen erhöhen sie den Druck.

Die asiatischen Onlinehändler wollen in Europa expandieren. (Foto: Getty Images, Bloomberg [M] ) Temu und Shein

Düsseldorf Noch ist Amazon in Deutschland im E-Commerce unangefochten die Nummer eins. Nicht mal Schwergewichte wie Zalando oder Otto konnten dem US-Riesen bisher gefährlich werden. Doch jetzt haben die drei am schnellsten wachsenden chinesischen Onlinehändler Shein, Temu und Alibaba eine Offensive in Europa gestartet, die auf das Kerngeschäft von Amazon zielt.

„Wir werden unsere Präsenz in Europa weiter ausbauen, wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt“, kündigt Peter Pernot-Day, globaler Strategiechef von Shein, im Gespräch mit dem Handelsblatt an. Der wichtigste Schritt dabei: Shein nimmt bald auch fremde Marken auf seine Plattform und wird dadurch wie Amazon zum Marktplatz.

„In Kürze werden wir auch in Europa ein Marktplatzmodell einführen, das wird unser weiteres Wachstum in Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien unterstützen“, bestätigt Pernot-Day.

