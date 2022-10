Der Umsatz des Handelskonzerns ist im ersten Halbjahr eingebrochen, zugleich steigen die Kosten. Doch es gibt auch Signale, die dem Chef Hoffnung machen.

Der Chef der Otto-Group erlebt einen Umsatzeinbruch in Deutschland, aber Wachstum im Auslandsgeschäft. (Foto: Isadora Tast) Alexander Birken

Hamburg Zwei Jahre lang hat die Otto-Group Rekordergebnisse erzielt, doch jetzt schlägt die Konjunkturkrise mit ganzer Wucht auf. „In Deutschland ist unser Umsatz im ersten Geschäftshalbjahr von März bis August um 13,5 Prozent zurückgegangen“, berichtet Konzernchef Alexander Birken im Interview mit dem Handelsblatt.

Die Verbraucher achteten im Moment auf jeden Cent. Und eine Trendwende ist nicht absehbar. „Niemand weiß, was im Weihnachtsgeschäft passieren wird“, sagt Birken.

Zugleich müsse die Otto-Group wie fast alle Unternehmen mit steigenden Kosten in praktisch allen Bereichen zurechtkommen, könne diese aber angesichts der ohnehin schon hohen Inflation nur zu einem kleinen Teil an die Kunden weitergeben. Deshalb sinkt in diesem Jahr die Gewinnmarge. „Wir wissen heute schon, dass wir an das Spitzenergebnis des vergangenen Jahres nicht herankommen werden“, erklärt Birken.

