 E-Commerce : Pleite von „Höhle der Löwen“-Investor Social Chain

Die beiden Ex-Juroren aus der „Höhle der Löwen“, Georg Kofler (links) und Ralf Dümmel, posierten 2021 mit dem Börsenbullen. Heute kündigte ihr Unternehmen The Social Chain AG einen Insolvenzantrag an.

Düsseldorf, Berlin Nur einen Monat ist es her, dass die Onlinehandelsfirma Social Chain ihre Zukunft einläuten wollte. „Aus Social Chain wird Tomorrow Now“, teilte die Gesellschaft in ihrer Unternehmenspräsentation zur Hauptversammlung im Juni mit. Das Unternehmen, bekannt aus der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“, sollte effizienter, innovativer und fokussierter werden.

Jetzt ist die börsennotierte, von TV-Juror und Ex-Pro-Sieben-Chef Georg Kofler geführte Firma pleite. Social Chain hat per Pflichtmitteilung einen Insolvenzantrag angekündigt. Der Vorstand sei nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Gesellschaft „keine positive Fortbestehungsprognose mehr besteht“, heißt es in der Mitteilung vom Montag.

Zuvor war eine geplante Kapitalerhöhung durch die Ausgabe 4,5 Millionen neuer Aktien gescheitert. Da ein wichtiger Investor seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen sei und Gespräche über die Bereitstellung weiterer Finanzmittel gescheitert seien, bestehe nun „keine hinreichende Wahrscheinlichkeit mehr“, dass der „kurzfristige Finanzbedarf der Gesellschaft gedeckt werden kann“, teilte Social Chain mit.

Demnach bereite der Vorstand einen Antrag auf Eigenverwaltung beim zuständigen Insolvenzgericht vor, da er die entsprechenden Voraussetzungen „als gegeben“ ansehe. Im Unterschied zu einer klassischen Insolvenz bleibt bei der Eigenverwaltung das Management an Bord, erhält aber einen sogenannten Sachwalter an die Seite gestellt. Der Jurist überwacht alle Managemententscheidungen und Ausgaben der Gesellschaft.

Viel ist vom bisherigen Management aber nicht mehr übrig. Der Vorstandsvorsitzende Georg Kofler legte noch am Montag sein Amt nieder. Auch der für das operative Geschäft zuständige Vorstand Stefan Kiwit trat zurück. Er war erst im Juni dazugestoßen. An der Börse brach der Kurs der Social-Chain-Aktie um mehr als 70 Prozent ein. Am frühen Nachmittag notierte das Papier nur noch bei rund 0,35 Euro.

Kofler entschuldigte sich in einem Statement „bei allen, die mit der Insolvenz der Social Chain AG nun Verluste hinnehmen“ müssen: „Ich habe stets an unsere Pläne geglaubt, war ehrlich begeistert“, schrieb Kofler. Er selbst habe „unsere Überzeugung mit viel Eigenkapital untermauert“ und müsse nun „herbe Verluste hinnehmen“.

Anlegerschützer zeigten sich konsterniert. „Wer Verluste steuerlich absetzen kann, sollte jetzt verkaufen. Alle anderen können nur hoffen, dass die Gesellschaft aus der Eigenverwaltung zurückkommt“, sagte Michael Kunert von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK). Vor diesem Hintergrund irritiere ihn, dass man „erst eine Eigenverwaltung anstrebt und dann der Vorstandsvorsitzende hinwirft“.

Bafin beanstandet Fehlbuchungen bei Social Chain

Social Chain ist durch die Talentshow „Die Höhle der Löwen“ einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. In dem Format bewertet eine Jury die Geschäftsideen von Gründerinnen und Gründern. Der 66-jährige Kofler war dort bis zum Jahreswechsel Juror, sein Geschäftspartner Ralf Dümmel (56) ist noch aktiv.

Das E-Commerce-Unternehmen investierte in angebliche „Topseller für ein Millionenpublikum“ wie den „Rostschreck“ für die Spülmaschine, den Duftstein „Abflussfee“ oder das Moskitonetz „Magic Klick“.

Von dem Hype um die Sendung profitierte auch Social Chain mit seinem Marketingfokus. Das Geschäftsmodell sah vor, Marken und Unternehmen möglichst günstig aufzukaufen und die so erworbenen Marken über die eigenen Kanäle direkt an Konsumenten zu vertreiben.

Wegen der TV-Präsenz sprach mancher Beobachter von der „Löwenaktie“ oder sogar einer neuen „Volksaktie“. Zwischenzeitlich war das Unternehmen an der Börse mehr als eine halbe Milliarde Euro wert. Der Aktienkurs lag im November 2021 bei 54 Euro.

Doch bald ging es mit dem Unternehmen und dessen Zahlen steil bergab. Der Aktienkurs brach ein, zuletzt wurden die Papiere für rund zwei Euro gehandelt. Am 13. Juli monierte die deutsche Finanzaufsicht Bafin Fehlbuchungen in Höhe von fast 60 Millionen Euro im Konzernabschluss 2021. Die Aktiengesellschaft hatte in der Kapitalflussrechnung Zahlungen aus Aktienverkäufen und einem 50-Millionen-Euro-Darlehen als Cashflow aus operativer Tätigkeit ausgewiesen.

Ralf Dümmels eingebrachte Gesellschaften nicht betroffen

In der Nacht desselben Tages gab das Unternehmen bekannt, dass die geplante Kapitalerhöhung auf der Kippe stehe. Der Grund: Ein sogenannter Backstop-Investor, der Social Chain zufolge zugesagt haben soll, nicht erworbene Aktien zum Bezugspreis zu übernehmen, kam diesen Zahlungsverpflichtungen demnach nicht nach. Die übrigen Aktionäre hatten zuvor lediglich 1,9 Prozent der ihnen zustehenden Bezugsrechte ausgeübt.

Als das Handelsblatt zu diesem Zeitpunkt wissen wollte, ob die Finanzierung auch ohne Kapitalerhöhung gesichert sei, antwortete eine Sprecherin: „Die Prüfung läuft.“

Wer der Investor ist, der seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkam und weshalb er diese nicht erfüllte, ist bis dato nicht bekannt. Auf ihn könnten nun Ansprüche anderer Aktionäre sowie des Unternehmens beziehungsweise des Sachwalters oder Insolvenzverwalters zukommen.

Von dem Insolvenzantrag nicht betroffen sein sollen die von Ralf Dümmel in die Social Chain eingebrachte DS Holding und ihre Tochterfirmen. Deren Geschäftsbetrieb werde uneingeschränkt fortgesetzt, hieß es.

Dümmel äußerte sich am Montag über seinen Instagram-Kanal. Er müsse anerkennen, dass der Zusammenschluss mit Koflers Social Chain „große Belastungen“ zur Folge gehabt habe: „Zum Unternehmertum gehört es dazu, dass es nicht nur positive Nachrichten gibt.“

