 E-Commerce: Shein, Temu & Alibaba wollen in Europa Amazon verdrängen

Düsseldorf Noch ist Amazon in Deutschland im E-Commerce unangefochten die Nummer eins. Nicht mal Schwergewichte wie Zalando oder Otto konnten dem US-Riesen bisher gefährlich werden. Doch jetzt haben die drei am schnellsten wachsenden chinesischen Onlinehändler Shein, Temu und Alibaba eine Offensive in Europa gestartet, die auf das Kerngeschäft von Amazon zielt.

„Wir werden unsere Präsenz in Europa weiter ausbauen, wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt“, kündigt Peter Pernot-Day, globaler Strategiechef von Shein, im Gespräch mit dem Handelsblatt an. Der wichtigste Schritt dabei: Shein nimmt bald auch fremde Marken auf seine Plattform und wird dadurch wie Amazon zum Marktplatz.

„In Kürze werden wir auch in Europa ein Marktplatzmodell einführen, das wird unser weiteres Wachstum in Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien unterstützen“, bestätigt Pernot-Day.

„Der Onlinehandel in Deutschland tritt in eine neue Phase ein“, prognostiziert auch E-Commerce-Experte Alex Graf. Das Geschäftsmodell von Plattformen wie Shein oder Temu hätte eine „komplett neue Qualität, dem die Onlinehändler in Deutschland nichts entgegenzusetzen haben“, sagt der Mitgründer der Digitalberatung Etribes.

Finanziell dürfte die Expansion in Europa für die Angreifer kein Problem sein. Shein veröffentlicht zwar keine Bilanzzahlen, Experten schätzen den Umsatz jedoch auf rund 30 Milliarden US-Dollar. In den USA hat das 2008 in Nanjing gegründete Unternehmen bereits einen Marktanteil bei Fast Fashion von fast 40 Prozent.

E-Commerce: Alibaba bringt Plattform Tmall nach Europa

Die Temu-Mutter Pinduoduo ist an der US-Börse Nasdaq notiert. Im vergangenen Jahr hat sie bei einem Umsatz von 37 Milliarden US-Dollar einen Jahresüberschuss von acht Milliarden US-Dollar erzielt, das entspricht einer Nettoumsatzrendite von 21,5 Prozent. Im April ist Temu, das schon in knapp einem Dutzend europäischer Länder aktiv ist, nun auch in Deutschland gestartet.

Und als wäre das nicht genug, hat jetzt auch der chinesische Handelsriese Alibaba angekündigt, mit seiner Plattform Tmall nach Europa zu kommen. Wie J. Michael Evans, President der Alibaba Group Holding, bestätigte, hat das Unternehmen, das weltweit im vergangenen Jahr 126,5 Milliarden US-Dollar umgesetzt hat, bereits ein entsprechendes Pilotprojekt in Spanien gestartet. Das solle auf „ganz Europa ausgeweitet werden“.

Was die chinesischen Angreifer in erster Linie auszeichnet: Sie sind im Kern nicht Händler, sondern arbeiten mit Daten und Algorithmen. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz spüren sie ständig neue Produkttrends auf, beispielsweise auf Social Media. Sie bestellen direkt bei den Herstellern in China und können so innerhalb von wenigen Wochen gefragte neue Waren anbieten.

Temu lockt Kunden über Social Media und hohe Rabatte in die App

„Anstatt zu erraten, woran unsere Kunden interessiert sind, können wir die sich ändernde Verbraucherstimmung in Echtzeit messen, um festzustellen, was beispielsweise in Deutschland im Trend liegt“, erklärt Pernot-Day. In der Regel ordern sie dann erst mal 100 Stück, um kein Risiko zu haben. „Und wenn sich das Produkt gut verkauft, dann können wir die Produktion rasch hochfahren, um die tatsächliche Nachfrage zu befriedigen“, sagt der Shein-Manager.

Der Amerikaner ist in der Unternehmensleitung von Shein für die globale Strategie verantwortlich. Peter Pernot-Day

Auf diese Weise können sie zugleich konkurrenzlos billig anbieten. Denn während im traditionellen Einzelhandel der Anteil der Restposten, die sich nicht mehr oder nur noch mit hohen Abschlägen verkaufen lassen, meist 30 oder mehr Prozent beträgt, liegt dieser Wert bei Shein „im niedrigeren einstelligen Prozentbereich“, wie Pernot-Day sagt.

Ein weiterer entscheidender Unterschied ist die Vermarktung der Waren, die auf die junge Zielgruppe zugeschnitten ist und komplett über die App läuft. Während die Kunden bei Amazon gezielt nach Produkten suchen, die sie brauchen, läuft der Einkauf bei Shein und Temu wie ein vergnüglicher Shoppingbummel ab – nur eben digital.

Experte Graf sieht da insbesondere Temu vorn. „Temu schafft es perfekt, den Kunden über Social Media in die App zu locken und ihn dann dort zu halten, durch gezielte Angebote, Bündelung von Artikeln, Gewinnspiele und ein breites Sortiment“, erklärt er. „Es ist wie ein unterhaltsames Casino.“

Der Händler schafft es perfekt, den Kunden über Social Media in die App zu locken und ihn dann dort zu halten. (Foto: AFP/Getty Images) Shopping-App von Temu

Deshalb hält er auch Temu für den noch härteren Konkurrenten für Amazon. „Dadurch, dass Temu schon über einen Marktplatz gestartet ist, ist das Sortiment deutlich größer als bei Shein und wächst auch viel schneller“, so Graf. Die direkte und schnelle Steuerung der Produktion über die Produktdaten, die Shein groß gemacht hat, beherrsche Temu zusätzlich.

Temu und Shein sind die beliebtesten Shopping-Apps in Deutschland

Dass das bei den Kunden gut ankommt, zeigen die Charts der beliebtesten Shopping-Apps. Die beherrschen Temu und Shein seit Monaten nach Belieben. Auch in Social Media sind sie sehr präsent. „Bei Tiktok hat Temu alle zwei Wochen 500 Millionen Erwähnungen mit Hashtag, dafür hat Zalando fünf Jahre gebraucht“, so Graf.

„Shein hat bisher hauptsächlich die Modeanbieter wie Zalando oder About You unter Druck gesetzt“, beobachtet er. Temu heize jetzt auch den Preiswettbewerb im ganzen Amazon-Sortiment an. „Bei vielen Produkten liegen die Preise 50 Prozent unter denen von Amazon.“ Doch auch Shein ist dabei, über das Plattformmodell das Sortiment auszubauen und bald mehr als nur Mode anzubieten.

Nach Einschätzung des Chinaexperten Damian Maib dürfte die Alibaba-Plattform Tmall für Amazon aber der noch härtere Konkurrent in Europa werden. Er berät mit seiner Agentur Genuin German in Schanghai deutsche Unternehmen wie Beiersdorf, Cosnova oder dm beim Einstieg in den E-Commerce in China und beobachtet deshalb den Markt seit Jahren.

„Tmall ist von den dreien die mit Abstand am weitesten entwickelte und reife Plattform“, erläutert er. „Die haben viel längere Erfahrung und eine höhere Kapitalstärke und damit sicherlich auch einen langen Atem“, schätzt er. Auch hätten sie schon seit Jahren eine eigene Infrastruktur in Europa mit Büros in fast allen Ländern.

Dazu komme, dass ihnen die westlichen Marken bereits vertrauen, weil sie fast alle in China auf der Plattform Tmall sind. „Tmall ist kein Billiganbieter, sie verkaufen auch alle Topmarken“, so Maib. Ein weiterer Vorteil aus Sicht der Marken sei, dass sie auf Tmall viel mehr eigenen Gestaltungsspielraum haben als bei Amazon, sie können den Shop auf der Plattform gestalten, wie sie wollen.

Zudem dürfte Tmall Amazon auch bei den Provisionen unterbieten. So nimmt das Unternehmen von den Partnern in China zwischen zwei und sechs Prozent Provision. Amazon verlangt im Schnitt 15 Prozent.

Lange Lieferzeiten bei Shein und Temu

Ein Problem für die chinesischen Plattformen könnte sein, dass sie in Europa bisher fast ausschließlich chinesische Billigware anbieten. Greenpeace hatte in einer Untersuchung bei Shein in 47 Kleidungsstücken problematische Inhaltsstoffe gefunden, in 32 Prozent aller Produkte sogar „gefährliche Chemikalien in besorgniserregenden Mengen“. Shein wird auch immer wieder vorgeworfen, dass bei vielen seiner 5400 Lieferanten schlechte Arbeitsbedingungen herrschen.

Die Lieferzeit der Produkte des Onlinehändlers liegt im Schnitt zwischen sieben und 14 Tagen. (Foto: IMAGO/Stefan Zeitz) Pop-up-Store von Shein in Berlin

In den USA gibt es schon Forderungen aus der Politik an Shein, die Lieferketten offenzulegen. Eine Kongresskommission hat einen kritischen Report über Shein und Temu veröffentlicht. Anlass waren Berichte, dass Shein Baumwolle aus der Region Xinjiang verwenden soll, aus der die USA eigentlich alle Importe wegen mutmaßlicher Zwangsarbeit der Uiguren verboten haben.

Pernot-Day jedoch betont, Shein beziehe keine Baumwolle aus Xinjiang. „Wir arbeiten weiterhin eng mit der US-Regierung zusammen und sind sicher, dass unsere Compliance-Programme den US-Anforderungen entsprechen“, sagt er.

Shein und Alibaba bauen Logistik in Europa aus

Ein Nachteil für die Kunden ist bisher, dass die Lieferzeiten bei Shein und Temu in der Regel deutlich länger sind als bei europäischen Händlern. Pernot-Day bestätigte, dass der Lieferzeitraum bei Shein zwischen sieben und 14 Tagen liegt.

Doch auch das dürfte sich bald ändern. So produziert Shein jetzt auch in der Türkei und hat Lieferzentren in Polen und Belgien eröffnet. „Wir wollen auch weitere Auslieferungslager in Europa bauen“, sagt der Shein-Manager. „Dadurch werden sich in Zukunft die Lieferzeiten für viele Produkte deutlich verringern.“

Das Unternehmen hat eine Logistiktochter, die schon mit eigenen Flugzeugen regelmäßig Europa anfliegt. (Foto: Alibaba) Auslieferungslager von Alibaba

Für Alibaba dürfte das ohnehin kein Problem sein. Das Unternehmen hat eine Logistiktochter, die schon mit eigenen Flugzeugen regelmäßig Europa anfliegt. In Spanien hat sie ein regionales Lieferunternehmen übernommen und ein Netz aufgezogen, das bereits 60 Prozent der Bevölkerung erreicht. Denn schließlich will Alibaba in Europa künftig „lokale Marken an die lokale Bevölkerung in lokalen Märkten“ liefern, wie Topmanager Evans ankündigte.

