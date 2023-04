E-Commerce Softbank stößt fast gesamte Beteiligung an Alibaba ab

Frankfurt Der japanische Technologieinvestor Softbank trennt sich einem Zeitungsbericht zufolge von fast allen seiner verbleibenden Anteile am chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba. Über Terminverkäufe werde Softbanks Anteil an der chinesischen E-Commerce-Gruppe letztendlich auf 3,8 Prozent reduziert, berichtete die Zeitung „Financial Times“ am Mittwoch aus bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Unternehmensunterlagen.

Der japanische Konzern hat demzufolge in diesem Jahr bereits Alibaba-Papiere im Wert von rund 7,2 Milliarden Dollar abgestoßen. Die Transaktionen spiegelten den Wechsel zu einem „defensiven Modus“ wider, um einem unsichereren Geschäftsumfeld zu begegnen, zitierte das Blatt Softbank. Die in den USA notierten Alibaba-Aktien fielen im nachbörslichen Handel um 1,3 Prozent.

China verschärft die Regulierung bei zahlreichen Technologie-Firmen weiter. Im Zuge dessen kündigte Alibaba an, sich in sechs Unternehmen aufzuspalten. Separate Börsengänge der Einheiten seien dabei möglich, wie es in einer Mitteilung Ende März hieß. Der Umbau ist die größte Umstrukturierung des Konzerns mit zuletzt mehr als 130 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Alibaba-Chef Daniel Zhang kündigte auch eine Ausdünnung der Verwaltung an, nannte aber keine Details über einen Stellenabbau.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Softbank Alibaba-Aktien im Wert von 29 Milliarden Dollar verkauft. Mit dem erneuten Verkauf ist das japanische Unternehmen mit nur noch 3,8 Prozent an Alibaba beteiligt – im September hatte es noch mehr als 14 Prozent gehalten.

Softbank, einst einer der wichtigsten Investoren im Silicon Valley, hat in den vergangenen Jahren auch Anteile an anderen Firmen verkauft sowie Personal in seiner Einheit Vision Fund entlassen. Zuvor war es auch in der gescheiterte Kryptoplattform FTX investiert.

