E-Commerce Talfahrt verlangsamt: Modeplattform Zalando macht kleinen Gewinn – Umsatz sinkt aber

Die Situation hat sich für den den Onlinehändler nach einem stürmischen Wachstum in der Pandemie etwas eingetrübt.

Berlin, Düsseldorf Zalando hat im zweiten Quartal eine operativen Gewinn (Ebit) von 77,4 Millionen Euro erzielt. Damit hat Europas größte Onlineplattform im Modehandel nach einem Verlust im ersten Quartal seine Talfahrt etwas abgebremst. Der Umsatz ist jedoch erneut gesunken, um vier Prozent auf 2,6 Milliarden Euro.

„Wir haben als Team unsere Agilität unter Beweis gestellt und gezeigt, dass wir schnell reagieren und uns an das aktuelle Umfeld anpassen können“, sagte Robert Gentz, Co-Vorstandschef von Zalando. Das Unternehmen bestätigte zugleich seine Prognose. Es erwartet, dass der Umsatz in diesem Jahr zwischen null und drei Prozent 10,4 bis 10,7 Milliarden Euro steigen wird, das bereinigte Ebit soll sich auf 180 bis 260 Millionen Euro belaufen.

Für Zalandos Wachstumsstrategie aber ist vor allem relevant, ob das Bruttowarenvolumen steigt. Das ist die Summe aller Verkäufe auf der Plattform, also auch der Verkäufe, die von Markenherstellern oder anderen Händlern getätigt werden. Dieser auch als Außenumsatz bezeichnete Wert war im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal nur noch um ein Prozent auf 3,2 Milliarden Euro gewachsen.

Im zweiten Quartal betrug das Bruttowarenvolumen des Unternehmens 3,8 Milliarden Euro. Damit ist es im Vergleich zum Vorjahresquartal praktisch nicht gestiegen.

Das Unternehmen hat einen Aktionsplan aufgesetzt, um sich auf die schwierige Lage einzustellen. Teil davon ist die Einführung eines Mindestbestellwertes, der nun in allen 25 Zalando-Märkten gilt. Außerdem hat Zalando seine Marketingausgaben und Investitionen in die Logistikinfrastruktur reduziert.

Konkurrent AboutYou ist zuletzt schneller gewachsen

Zalando entwickelt sich immer mehr vom Modehändler zur Modeplattform. Inzwischen sind mehr als 7000 Händler in 13 der Länder, in denen Zalando aktiv ist, dabei. Der Anteil am Umsatz ist von 24 Prozent im Jahr 2020 auf 30 Prozent bis zum Jahresende 2021 gewachsen und ließ das Bruttowarenvolumen zuletzt auf 14,3 Milliarden Euro steigen.

In der Pandemie wurde Zalando damit vom Konkurrenten des stationären Handels sogar zu dessen Retter, weil diese die Plattform zeitweise kostenlos nutzen konnten. Bis zum 2025 will das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 50 Prozent des Bruttowarenvolumens über Partner im Zalando-Shop zu erreichen.

Doch inzwischen müssen Modehändler wieder Gebühren zahlen, wenn sie über die Zalando-Plattform verkaufen. Zugleich können sie anders als im Lockdown wieder stationär verkaufen und haben meist mittlerweile eigene Online-Shops. Im Interview mit dem Handelsblatt räumte Co-CEO Gentz ein, dass die Umsätze in diesem Bereich, der bei Zalando Connected Retail heißt, gesunken sind. Wenn die stationären Händler bei Zalando bleiben sollen, müsste das Unternehmen auf diese zugehen, sagt ein Modeexperte, der nicht genannt werden will.

Trotz aller aktuellen Schwächen ist der Vorsprung, den Zalando vor europäischen und deutschen Konkurrenten hat, auf Jahre schwer einzuholen. Auffällig ist, dass der wichtigste deutsche Onlinekonkurrent, der Modehändler AboutYou, auf einem deutlichen besseren Weg ist. Er konnte seinen Umsatz im ersten Quartal, das bei ihm am 1. März beginnt, um 19,4 Prozent auf 54 Millionen Euro steigern.

Auch das geänderte Konsumverhalten gefährdet die Wachstumsstrategie von Zalando. Mode ist kein Must-have, eine warme Wohnung schon. Wenn eine vierköpfige Familie möglicherweise rund 1000 Euro mehr für Energie ausgeben muss, dann fehlt das Geld für andere Ausgaben. Zudem wird auch die Mobilität teurer.

Zalando droht Abstieg aus dem Börsenindex Dax

Die offene Frage, ob der Online-Modehandel stärker unter der Kaufzurückhaltung leiden wird, als der stationäre Handel, beantwortet Eva Stüber, Mitglied der Geschäftsleitung des IFH Köln so: „Zielkäufe im stationären Handel nehmen nun auch bei Mode den größten Anteil ein“ – Bummeln ist seltener Anlass für einen Kauf. Gleichzeitig dominiere das Bequemlichkeitsbedürfnis weiter, das den Onlinehandel befeuert. Die E-Commerce-Expertin kommt zu dem Schluss: „Es gibt keine Anzeichen, dass der Onlinehandel stärker leiden wird als der stationäre Handel.“ Insbesondere auf den stationären Handel kämen im Herbst wieder schwere Zeiten zu.

Unter den Anlegern sind schon deutlich vor dem Umsatzrückgang die Zweifel an Zalando gewachsen. Seit Mitte vergangenen Jahres sinkt der Kurs. Hatte er in der Spitze bei rund 100 Euro gelegen, hat er sich mittlerweile bei unter 30 Euro eingependelt.

Unter anderem deshalb droht Zalando der Abstieg aus dem Dax, in den das Unternehmen erst im vergangenen Jahr aufgestiegen war. Bei der Neujustierung des Leitindex im Juni stand Zalando auf Platz 42. Das Risiko wieder in den MDax abzusteigen ist also gestiegen.

Die Juni-Rangliste hat jedoch noch keine Relevanz für die künftige Indexzusammensetzung. Ernst wird es erst wieder im September, wenn die Deutsche Börse das nächste Mal auf die Daten schaut.

