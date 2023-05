E-Commerce Warum die Inflation im Onlinehandel kaum ankommt

Auf dem Markplatz von Amazon liegen viele Preise sogar unter dem Vorjahresniveau, zeigt eine Analyse. Doch das gilt nicht für alle Produkte.

Die Preise auf dem Amazon Marketplace sind trotz hoher Inflation kaum gestiegen. Das liegt nicht nur an höherer Preistransparenz. (Foto: dpa) Paket-Verteilzentrum

Düsseldorf Im deutschen Einzelhandel steigen die Preise drastisch – doch im Onlinehandel fällt die Inflation weitgehend aus. Das ist das Ergebnis einer Preisanalyse des E-Commerce-Dienstleisters Remazing für das Handelsblatt auf dem Amazon Marketplace.

„Unsere Analyse hat gezeigt, dass die Preisentwicklung auf dem Amazon Marketplace deutlich unter der allgemeinen Inflationsentwicklung lag, es sind fast keine Auswirkungen der Inflation spürbar“, sagte Remazing-Mitgründer Emil Beck. „Wir waren selbst etwas überrascht, dass die Preise nahezu konstant geblieben sind.“

Remazing unterstützt mehr als 100 große Markenartikler beim Verkauf über Onlineplattformen, darunter Under Armour, Schöffel, Leifheit, Henkel und Beiersdorf. Mit einer eigenen Software hat Remazing die Preisentwicklung der Produkte dieser Unternehmen und ihrer Konkurrenzprodukte über ein Jahr lang verfolgt. Das Fazit: „Die Inflationseffekte, wie wir sie in der Gesamtwirtschaft sehen, kommen nicht auf Amazon an“, so Beck. In einigen Kategorien lagen die Preise im März sogar unter denen im Vorjahresmonat.