 Edeka-Chef: „Die Gier der internationalen Markenartikler lässt nicht nach“

Der Kampf um die Einkaufspreise lässt bei Edeka den operativen Gewinn einbrechen. Lieferstopps der Hersteller dürften bald für neue Lücken in den Regalen sorgen.

Edeka-Chef Markus Mosa

Hamburg Der Streit um Preiserhöhungen mit den Markenherstellern hat Spuren in der Bilanz des Einzelhändlers Edeka hinterlassen. „Wir haben an operativem Gewinn verloren, weil wir nicht bereit waren, die Preiserhöhungen der Hersteller in dieser Höhe an die Kunden weiterzugeben“, sagte Edeka-Chef Markus Mosa.

So ist der operative Gewinn (Ebit) Edekas und der Regionalgesellschaften der Genossenschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr um 20 Prozent auf 979,2 Millionen Euro geschrumpft, wie der Händler bei der Vorstellung der Jahreszahlen bekannt gab. Nicht darin enthalten ist der Gewinn der selbstständigen Kaufleute der Genossenschaft. Dieser sei aber auch um gut zehn Prozent gesunken, so Mosa.

Und der Streit mit den Markenherstellern wird auch so schnell nicht abebben. „Die Gier der internationalen Markenartikler lässt nicht nach“, schimpfte der Edeka-Chef. Und es sind nicht nur die Mars-Riegel die fehlen: Nach seinen Angaben haben gleich 17 Konzerne die Lieferung an Edeka komplett oder teilweise eingestellt.