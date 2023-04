Galeria, Peek & Cloppenburg, Reno: Die Zahl der Firmenpleiten steigt – gerade von Mode- und Schuhhändlern. Viele angeschlagene Unternehmen nutzen die Insolvenz jedoch auch als Wettbewerbsvorteil.

Bei Modeunternehmen gibt es derzeit viele Insolvenzen. (Foto: Imago, dpa) Ausverkauf bei Galeria und Reno

Düsseldorf Auf der Liste der Modehändler, die zuletzt Insolvenz anmelden mussten, finden sich viele bekannte Namen. Der Modefilialist Peek & Cloppenburg Düsseldorf zählt dazu, ebenso der Schuhhändler Reno oder der Warenhauskonzern Galeria.

Allein im ersten Quartal ergriffen 27 Mode- und Schuhhändler diesen Schritt – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Das zeigt eine Auswertung der Unternehmensberatung Falkensteg für das Handelsblatt. Die Zahl der Insolvenzen in der Gesamtwirtschaft ging währenddessen lediglich um 20 Prozent nach oben.

Die Modebranche steht seit Jahren unter Druck. Erst verloren stationäre Anbieter Umsatz an Onlinehändler, dann sorgte die Pandemie für Einbußen, nun verschärfen Inflation und hohe Kosten die Krise. War es in der Vergangenheit meist die blanke Not, die Händler in die Insolvenz trieb, ist es nun oft Kalkül: Mit einer Insolvenz können sich Firmen kostengünstig sanieren und sich Vorteile gegenüber der Konkurrenz verschaffen.

