Einzelhandel Aldi macht bei Expansion in Großbritannien mehr Tempo

Der Discounter hat am Donnerstag seine tausendste Filiale in dem Land eröffnet. Bis 2025 soll die Zahl der Aldi-Märkte nun deutlich höher steigen als bisher geplant.

Der Discounter plane nun bis 2025 die Zahl seiner Filialen auf 1500 zu steigern statt auf 1200. (Foto: dpa) Aldi-Filiale in Manchester

London Die Supermarktkette Aldi will ihre Expansion in Großbritannien stärker vorantreiben als bislang geplant. Die Nummer vier hinter Tesco, Sainsbury's und Asda plane nun bis 2025 die Zahl ihrer Filialen auf 1500 zu steigern statt auf 1200, teilte Aldi UK mit.

Am Donnerstag eröffnete der Discounter im südenglischen Woking seine tausendste Filiale. Aldi UK teilte zudem mit, im Rahmen des zweijährigen Investitionsplans in Höhe von 1,3 Milliarden Pfund (1,5 Milliarden Euro) noch in diesem Jahr 20 neue Filialen zu eröffnen.

Mehr: Wie Aldi seinen Konkurrenten Lidl in den USA deklassiert.