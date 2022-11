Einzelhandel Bangen um Galeria Karstadt Kaufhof – die wichtigsten Fragen zur Schutzschirm-Insolvenz

Der Warenhauskonzern flüchtet erneut unter den Schutzschirm. Wie läuft ein solches Verfahren ab? Und was passiert, wenn der Rettungsversuch fehlschlägt?

Der Warenhauskonzern will mindestens ein Drittel seiner Häuser schließen. Welche Standorte betroffen sein werden, steht noch nicht fest. (Foto: dpa) Galeria-Kaufhaus in Frankfurt

Berlin, Frankfurt Zum zweiten Mal innerhalb von nur zweieinhalb Jahren will das Management den Einzelhandelskonzern Galeria Karstadt Kaufhof in einem sogenannten Schutzschirmverfahren sanieren. Bereits im Jahr 2020 war so versucht worden, gemeinsam mit einem Sachwalter und einem Sanierer die letzte große deutsche Warenhauskette wieder auf Erfolgskurs zu bringen.

Nun wollen Geschäftsführer Miguel Müllenbach, Sanierer Arndt Geiwitz und Sachwalter Frank Kebekus ohne weitere Staatshilfen Strukturen schaffen, die dauerhaft tragfähig sind. Doch nachdem das schon einmal nicht geklappt hat, gibt es bei einigen Experten Zweifel, ob das dieses Mal gelingen kann. Entsprechend groß sind Wut und Enttäuschung, aber auch Sorgen der 17.400 Mitarbeitenden.

Wie soll die Rettung von Galeria Karstadt Kaufhof diesmal funktionieren? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie ernst ist es um den Warenhauskonzern bestellt?