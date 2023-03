Enchilada und Synbiotic stellen ihr Konzept für Franchise-Filialen vor. Sie wollen sich frühzeitig im Markt platzieren. Doch noch sind viele Fragen ungeklärt.

Die Rechtslage um die geplante Cannabis-Legalisierung ist noch umstritten. Konzept eines Cannabis-Stores von Heesh

München Noch sind viele Details der geplanten Legalisierung von Cannabis in Deutschland offen. Doch Enchilada und die börsennotierte Synbiotic haben bereits ein fertiges Konzept für eine Franchise-Kette von Cannabis-Stores in den Schubladen. „Das wird ein Milliardenmarkt und wir wollen von Anfang an dabei sein“, sagte Lars Müller, CEO des börsennotierten Cannabis-Spezialisten Synbiotic.

Die beiden Unternehmen wollen unter der Marke Heesh in modern und sehr sauber gestalteten Geschäften „Cannabis-Produkte aller Art“ vertreiben. „Es wird nur eine bestimmte Zahl von Lizenzen geben, und da wäre es fahrlässig, nicht gut vorbereitet zu sein“, sagte Stefan Hackl, der bei der Gastronomie-Gruppe Enchilada für das Projekt verantwortlich ist. Die Partner könnten sich vorstellen, eine mindestens dreistellige Zahl von Geschäften im Eigenbetrieb und mit Franchise-Nehmern zu eröffnen.

