Einzelhandel Galeria beantragt Schutzschirm-Insolvenz

Düsseldorf Galeria Karstadt Kaufhof will sich in Eigenregie sanieren. Die angeschlagene Warenhauskette hat sich Unternehmenskreisen zufolge mit ihren Großgläubigern inklusive des staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) auf ein Schutzschirmverfahren geeinigt. Darunter wird ein Insolvenzverfahren verstanden, bei dem das Management unter Aufsicht eines Sachwalters die Sanierung selbst durchführt.

Als Sachwalter soll Frank Kebekus agieren, der Restrukturierer Arndt Geiwitz soll bei der Sanierung helfen. Ein kürzlich beim Bund gestellter Antrag auf mehr als 250 Millionen Euro an zusätzlichen Staatshilfen ist somit obsolet. Galeria Karstadt Kaufhof wollte auf Nachfrage am Montag keinen Kommentar abgeben, ebenso wenig wie Kebekus und Geiwitz.

Auf den den Handelsriesen kommen damit weitere Filialschließungen zu. Galeria-Chef Miguel Müllenbach sagte der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, das Filialnetz müsse im Zuge des Schutzschirmverfahrens „um mindestens ein Drittel reduziert werden“. Betriebsbedingte Kündigungen seien unvermeidbar. Der Konzern betreibt mit 17.000 Mitarbeitern im Moment noch 131 Warenhäuser in 97 deutschen Städten.

Es ist das zweite Mal innerhalb von weniger als zwei Jahren, dass der aus dem Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof entstandene Warenhauskonzern den Weg zum Insolvenzgericht antreten muss. Denn bereits während des ersten Corona-Lockdowns im April 2020 hatte das Unternehmen Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Das Insolvenzverfahren dauerte damals bis Ende September.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Damit verbunden waren harte Einschnitte: Die Schließung von rund 40 Filialen, der Abbau von rund 4000 Stellen und die Streichung von mehr zwei Milliarden Euro Schulden sollten dem Unternehmen einen Neustart ermöglichen. Doch die Hoffnung, dass der Konzern danach von vielen Altlasten befreit erfolgreich durchstarten könnte, erfüllte sich nicht.

Dramatischer Brief an die Belegschaft

Bereits während der Coronapandemie hatte das Unternehmen Staatshilfen in Höhe von 460 Millionen Euro erhalten. Nun ist Galeria Karstadt Kaufhof durch ein schwaches Konsumklima, Inflation und hohe Energiepreise erneut in die Krise geraten.

Mit der kürzlich erfolgten Kündigung des Tarifvertrags mit der Gewerkschaft Verdi hatte das Unternehmen eingestanden, abermals in Schwierigkeiten zu sein. Denn die Kündigung ist nur in einer „existenzbedrohenden wirtschaftlichen Notlage“ möglich. Über das Schutzschirmverfahren für Galeria hatte zuerst die „Wirtschaftswoche“ berichtet.

Galeria Karstadt Kaufhof gehört der Signa Holding des österreichischen Immobilien-Investors René Benko. Diese verfügt unter anderem über ein milliardenschweres Immobilien-Portfolio. Der Warenhauskonzern war 2019 aus der von Benko initiierten Fusion von Karstadt und Kaufhof hervorgegangen.

Galeria-Chef Miguel Müllenbach zeichnete Anfang Oktober in einem Schreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein dramatisches Bild. „Wir werden unseren Weg nur erfolgreich fortsetzen können, wenn es uns gelingt, die Finanzierung von Galeria neu zu strukturieren und dem Unternehmen neues, frisches Kapital zuzuführen“, heißt es in dem Schreiben.

Mehr: Hilfen für Galeria? Bund muss schöpferische Zerstörung zulassen