Kaufland ist mit seinen Supermärkten in Osteuropa bereits erfolgreich. Nun will der Händler dort auch mit seinem Onlineshop präsent sein – und setzt sich ambitionierte Ziele.

Vor einer zu engen Anbindung der Läden an den Onlinemarktplatz schreckt Kaufland noch zurück. (Foto: Kaufland) Kaufland-Filiale

Köln Der Einzelhändler Kaufland will seinen Onlinehandel europaweit ausbauen. In Deutschland gehört kaufland.de mit 32 Millionen Besuchern pro Monat bereits zu den sechs größten Online-Marktplätzen. Nun will der Händler seinen digitalen Shop in weitere Länder bringen, in denen er bisher nur klassische Supermärkte betreibt.

Starten will Kaufland damit in Tschechien und der Slowakei. Gerade Tschechien, wo Kaufland im stationären Lebensmittelhandel bereits einen Marktanteil von 13,8 Prozent hält, sei ein bedeutender strategischer Markt, sagt Gerald Schönbucher, E-Commerce-Chef von Kaufland, im Gespräch mit dem Handelsblatt. Der Onlinehandel verzeichnete dort zuletzt Wachstumsraten von mehr als 25 Prozent.

„Die Entscheidung, in welche Länder wir danach weiter expandieren, ist noch nicht gefallen“, sagt Schönbucher. Der Händler, der wie der Discounter Lidl zur Schwarz-Gruppe gehört, ist außerhalb Deutschlands bereits in sieben osteuropäischen Ländern vertreten, darunter Polen und Rumänien.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen