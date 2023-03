Einzelhandel Modekette Aachener bestätigt Anmietung von vier Galeria-Standorten

Das Unternehmen hat bereits Mietverträge für die vier Warenhäuser unterschrieben. Für eine Reihe weiterer Galeria-Standorte gebe es noch Verhandlungen.

Die Modekette Aachener will bis zum Februar 2024 zwischen zehn und 25 bisherige Galeria-Standorte anmieten. (Foto: dpa) Galeria-Filiale in Nürnberg

Nürnberg Die Modekette Aachener hat nach eigenen Angaben die Vorbereitungen für die Übernahme und Fortführung von zunächst vier bisherigen Galeria-Kaufhof-Standorten getroffen. Es gehe um die Galeria-Häuser in Coburg, Cottbus, an der Frankfurter Zeil sowie in Nürnberg-Langwasser, teilte Geschäftsführer Friedrich Göbel am Mittwoch mit.

Sein Unternehmen habe die Mietverträge für die vier Immobilien bereits unterschrieben, erklärte Göbel. Die Verträge würden rechtswirksam, sobald der bisherige Mieter gekündigt habe. Für eine Reihe weiterer Galeria-Standorte gebe es „weit fortgeschrittene Verhandlungen“ über Mietverträge, teilte Göbel weiter mit. Diese würden in weiteren Anmietungen münden.

Aachener gehe davon aus, dass bis zum Februar 2024 zwischen zehn und 25 bisherige Galeria-Standorte angemietet werden und fortgeführt werden können. Auf den Flächen sollen den Angaben zufolge sogenannte Aachener Department Stores entstehen. Das Konzept hierfür will Göbel Anfang April bekanntgeben. Alle bisherigen Galeria-Beschäftigten würden übernommen, wenn sie das wünschten.

Mehr: Fünf Galeria-Filialen werden doch nicht geschlossen