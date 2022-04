Einzelhandel Obi verschenkt seine russischen Märkte an einen Investor

Der Baumarktbetreiber will einer Enteignung durch die russischen Behörden zuvorkommen. Die Marke Obi soll damit komplett aus Russland verschwinden.

Die Baumarktkette hat sämtliche Aktivitäten in Russland eingestellt. (Foto: imago/fotoimedia) Russische Obi-Filiale

Düsseldorf Die Baumarktkette Obi leitet die entscheidenden Schritte zum angekündigten Rückzug aus dem russischen Markt ein. Wie das Unternehmen dem Handelsblatt bestätigt, verschenkt es dabei seine Märkte inklusive aller Einrichtungsgegenstände an einen Investor, um den Rückzug zu beschleunigen.

„Alle Märkte waren bereits am 17. März 2022 geschlossen und gestern wurden alle juristischen Einheiten ohne Kaufpreiszahlung an einen Investor übertragen“, teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit. Das geschehe vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden und unter der Bedingung, dass die Marke Obi in Russland zukünftig nicht mehr verwendet wird. „Damit ist die Obi-Gruppe nach der Transaktion weder direkt noch indirekt in Russland tätig“, hieß es vom Unternehmen.