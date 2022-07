Einzelhandel Schnelle Lieferung aus dem Baumarkt – So will Obi sein Geschäft modernisieren

Obi will Waren künftig innerhalb von 45 Minuten ausliefern. Doch das ist nicht die einzige neue Idee, an der die Experten der Tochter Squared arbeiten.

Die Manager der Obi-Tochter Squared suchen innovative Ideen für den Baumarkt. Phil Jenke und Dennis Hornung

Düsseldorf Von der Pizza über den Wasserkasten bis zur Chipstüte: Viele Menschen in Großstädten lassen sich ihre Einkäufe innerhalb kürzester Zeit nach Hause bringen. Von diesem Trend zum sogenannten Quick Commerce will jetzt auch Obi profitieren. Zusammen mit dem Start-up Bringoo will die Baumarktkette in Hamburg innerhalb von 45 Minuten Bestellungen aus ihrem 12.500 Artikel umfassenden Sortiment an die Haustür liefern.

In dieser Woche startet die Auslieferung in Köln, Ende Juli soll Berlin als weiteres Liefergebiet dazu kommen. Ausgedacht hat sich diesen Service die Obi-Tochter „Obi Squared“, eine Spezialeinheit des Familienunternehmens. Die soll das angestaubte Geschäft mit Baumarktartikeln in die Zukunft bringen. „Unsere Aufgabe ist es, die stetige Innovation ins Unternehmen zu bringen“, sagt Dennis Hornung, der die im vergangenen Jahr gegründete Ideenschmiede leitet.