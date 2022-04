Einzelhandel So kann Künstliche Intelligenz steigende Preise und Regallücken im Supermarkt verhindern

Düsseldorf Nicht nur bei Sonnenblumenöl zeigen sich zurzeit Lücken in den Regalen der Supermärkte. Michael Feindt gibt den Einzelhändlern und den Markenherstellern dafür eine deutliche Mitschuld.

„Die Hersteller und Händler haben ihre Lieferketten aus Kostengründen extrem optimiert und halten möglichst wenig Lagerbestände vor“, kritisiert der Experte für Künstliche Intelligenz in Handel und Logistik. Dadurch fehlten die Sicherheitsbestände für solche Extremsituationen.

Die Händler hätten aus den Hamsterkäufen des vergangenen Jahres kaum Lehren gezogen, so Feindt. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz hätte das erheblich abmindern können.

Die Algorithmen könnten zwar auch keine Hamsterkäufe voraussehen. „Aber sie können sie schneller als solche erkennen und dann die richtigen Anpassungen machen“, sagt Feindt, der im vergangenen Jahr von der Logistics Hall of Fame zum „Leader of the Year“ gekürt wurde. Doch den Händlern fehle der Mut und die Offenheit, solche Systeme einzuführen.

Mithilfe dieser Software könnten auch die Preiserhöhungen auf breiter Front vermieden werden, die jetzt in den Supermärkten zu sehen sind. Mit Künstlicher Intelligenz könne man gezielter einzelne Preise erhöhen und so auch die Belastungen für Niedrigverdiener verringern. „Wenn man das vernünftig macht, kann man auf diese Weise die Preissysteme sehr sozialverträglich gestalten“, sagt Feindt.

Lesen Sie hier das komplette Interview:

Herr Feindt, was treibt die Menschen dazu, jetzt Mehl und Sonnenblumenöl zu horten?

Die Hamsterkäufe sind hauptsächlich ein deutsches Phänomen. Sie basieren auf einem Herdentrieb. Die Kunden lassen sich schnell durch Meldungen über angebliche Knappheiten verunsichern, und wenn sie dann irgendwo ein leeres Regal sehen, schaukelt sich das hoch. Dabei sind die Hamsterkäufe gar nicht notwendig, noch gibt es von allem genug. Die eigentlichen Ernteausfälle kommen ja erst noch.

Trotzdem steigen bereits die Preise.

Viele Händler nutzen die stärkere Nachfrage für höhere Preise aus. Dazu kommt dann noch der Druck durch die stark gestiegenen Kosten. Da ist jetzt eine Schwelle überschritten worden und wir sehen Preissteigerungen auf breiter Front. Spätestens seit Aldi die Preise erhöht hat, ziehen alle anderen nach. Wenn sich erst die richtige Knappheit zeigt, werden die Preissteigerungen noch extremer.

Wann ist damit zu rechnen?

Wirkliche Knappheit werden wir frühestens im Herbst sehen. Es gibt bisher nur Panik bei den Käufern, aber auch ein systematisches Problem bei den Händlern: Der ganze Lieferprozess ist auf den Regelfall ausgerichtet und kann nur mit gewissen Unsicherheiten umgehen. Er ist nicht darauf vorbereitet, dass sich die Nachfrage auf einen Schlag vervielfacht.

Warum kalkulieren die Unternehmen das nicht ein?

Die Hersteller und Händler haben ihre Lieferketten aus Kostengründen extrem optimiert und halten möglichst wenig Lagerbestände vor. Dadurch fehlen die Sicherheitsbestände für solche Extremsituationen. Gerade bei länger haltbaren Produkten wie Mehl, Klopapier oder Öl wäre es möglich, die Lieferkette etwas widerstandsfähiger zu machen.

Michael Feindt Der Forscher Michael Feindt Physik an der Universität Hamburg studiert und promovierte am Deutschen Elektronen Synchrotron DESY in Hamburg. Seit 1997 ist er Professor für Physik am Karlsruher Institut für Technologie. Im Jahr 2000 entwickelte er den NeuroBayes-Algorithmus, der heute in vielen Branchen Basis für die Automatisierung von Einkauf, Vertrieb, Fertigung und Finanzen bildet. Der Unternehmer 2008 gründete Feindt zusammen mit Managern der Otto-Group das Unternehmen Blue Yonder, das Prognose-Software für zahlreiche Branchen entwickelt und für Kunden wie Bosch, Deutsche Bahn und dm. 2018 wurde Blue Yonder, das mittlerweile 5300 Mitarbeiter hat, von JDA Software übernommen, seit 2021 gehört es zu Panasonic. Feindt ist heute strategischer Berater bei Blue Yonder.

Aber es ist doch nicht das erste Mal, dass wir Hamsterkäufe sehen. Haben die Händler daraus nichts gelernt?

Genau, diese Effekte haben die Händler vor einem Jahr auch erlebt. Da hätte man einige Lehren draus ziehen können, wie man mit solchen Situationen besser umgehen kann. Das ist weitgehend nicht passiert. Auch für die Händler gilt: Man vergisst gerne die Probleme der Vergangenheit und setzt dann doch wieder auf die billigste Lösung, um die Kosten zu senken. Unsere Volkswirtschaften sind eben doch sehr geldgetrieben.

Könnte Künstliche Intelligenz helfen, das Problem der Hamsterkäufe zu verhindern?

Die Algorithmen der Künstlichen Intelligenz können damit zumindest besser umgehen als der Mensch. Sie können zwar auch keine Hamsterkäufe voraussehen. Aber sie können sie schneller als solche erkennen und dann die richtigen Anpassungen machen. Und in der Folge können sie die weitere Entwicklung der Kundennachfrage gut abbilden.

Hätte Künstliche Intelligenz nicht dafür sorgen können, dass bei den ersten Meldungen über künftige Lieferprobleme schon in der Beschaffung der Alarm losgeht?

Im Grunde ja. Es war ja bekannt, dass beispielsweise 60 Prozent des Sonnenblumenöls weltweit aus der Ukraine kommt. Eine richtig trainierte Software hätte diese Abhängigkeit sofort erkennen und die Lieferungen anpassen können. Aber diese Systeme gibt es im Handel so noch nicht.

Woran liegt es, dass die Händler noch nicht mehr Künstliche Intelligenz einsetzen?

Ich glaube, es ist hauptsächlich der Kopf. Die Leute, die im Handel entscheiden, vertrauen mehr ihrer langjährigen Erfahrung als der neuen Technik. Man muss ihnen wahrscheinlich noch viel mehr erklären, dass die Software nachweislich zu besseren Ergebnissen führt.

Bekommen wir im Supermarkt künftig auch dynamische Preise wie an der Tankstelle?

Es ist nicht auszuschließen. Im Onlinehandel sehen wir das ja schon. Bisher gibt es das in Lebensmittelgeschäften noch so gut wie gar nicht, aber das würde durchaus Sinn machen.

„Viele Kunden, die ein niedrigeres Einkommen haben, können sich den Einkauf bald nicht mehr leisten“

Würden das die Kunden im Supermarkt denn akzeptieren?

Das, was jetzt passiert, schockiert doch den Kunden viel mehr, nämlich dass alle Preise auf breiter Front steigen. Das ist sicher nicht die beste Idee. Sinnvoller wäre es, zu messen, wie die Kunden auf Preiserhöhungen bei einzelnen Produkten reagieren. Viele Kunden, die ein niedrigeres Einkommen haben, sind in der Situation, dass sie sich den Einkauf bald nicht mehr leisten können.

>> Lesen Sie hier: Diese Produkte sind im Supermarkt teurer und knapp

Und denen könnte mehr Künstliche Intelligenz im Supermarkt helfen?

Wenn man das vernünftig macht, kann man auf diese Weise die Preissysteme sehr sozialverträglich gestalten. Es geht ja nicht darum, alle gleichmäßig abzuzocken. Viel cleverer ist es, die Produkte teurer zu machen, die eher von Wohlhabenden gekauft werden, die sich höhere Preise leisten können. Künstliche Intelligenz kann das sehr genau messen und analysieren und gerade in Zeiten wie jetzt für gerechtere Preise sorgen.

Und das ist bisher noch nicht möglich?

Nicht für jeden einzelnen der 20.000 Artikel in einem Supermarkt werden genaue Analysen gemacht, wie für ihn tatsächlich die Kosten gestiegen sind und wie Kunden auf Preiserhöhungen reagieren. Da wird viel aus dem Bauch heraus entschieden und viel Potenzial verschenkt. Entsprechende Software könnte mit der immer komplizierter werdenden Situation viel besser umgehen, alle Faktoren der Nachfrage analysieren und sich schneller und gezielter anpassen.

Wären dann auch die Rituale der Jahresgespräche zwischen Handel und Lieferanten nicht überflüssig, die gerade in vielen Fällen so eskalieren?

Ja, natürlich. Die Software könnten die Preise und Mengen automatisch so festlegen, dass sie für beide Seiten optimiert wären. Aber da fehlt das Vertrauen zwischen Handel und Herstellern. Es werden dafür viele Informationen benötigt, die heute noch ein Geschäftsgeheimnis sind. Bis sich solch ein System ändert, dauert es deshalb wahrscheinlich noch mehr als eine Generation.

Es gibt zahlreiche Start-ups, die solche Softwaresysteme entwickeln. Erleben die jetzt einen Aufschwung?

Langfristig ja. Bei den Onlinehändlern wird das ja schon ganz selbstverständlich eingesetzt. Aber der stationäre Handel in Deutschland ist da noch auffällig zurückhaltend. Viele Schwellenländer sind schon viel weiter, etwa Chile, Peru oder Südafrika. In Asien überspringen Händler ganze Technologiezyklen und nehmen das Modernste, das jetzt auf dem Markt ist. Auch in Großbritannien beschäftigen sich alle großen Handelsketten mit der Automatisierung der Geschäftsprozesse.

In Deutschland beschränken sich die großen Händler bisher auf Pilotprojekte. Es fehlt die Offenheit und der Mut, das in der Praxis umzusetzen und wirklich die Standardprozesse zu verändern.

Mehr: „Wer soll das bezahlen?“ – Rewe will nicht alle Preissteigerungen weitergeben