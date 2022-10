Einzelhandel Sostrene Grene will in Deutschland mit Kampfpreisen wachsen

Düsseldorf Der Einzelhandel erlebt eine historisch schlechte Konsumstimmung – Sostrene Grene dagegen verbucht einen Rekordgewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende April. Die dänische Einrichtungs-Handelskette steigerte den Umsatz um 39 Prozent auf umgerechnet 227 Millionen Euro. Der Gewinn von 28 Millionen Euro ist der höchste in der fast 50-jährigen Unternehmensgeschichte.

Doch Vorstandschef und Miteigentümer Mikkel Grene weiß, dass die Entwicklung so nicht weitergehen wird. „Ganz realistisch eingeschätzt erwarte ich, dass das laufende Jahr herausfordernder wird, unter anderem wegen der Weltlage mit dem Krieg in der Ukraine, der Inflation und der Konsumzurückhaltung“, sagte der Familienunternehmer dem Handelsblatt.

Sein Rezept gegen die Krise: Kampfpreise. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass unser Konzept in Krisenzeiten aufgrund unserer niedrigen Preise gut funktioniert“, so Grene. Und das soll so bleiben. „Deshalb wollen wir die Preise für den Endkunden nicht so stark steigen lassen, wie die Preise für uns und unsere Lieferanten steigen.“

Einzelhandel: Sostrene Grene senkt die Marge, um Kunden zu halten

Natürlich werde sich das im laufenden Geschäftsjahr negativ auf die Marge auswirken, so der Miteigentümer des Familienunternehmens. „Aber bei einem so guten Ergebnis können wir es uns leisten, unseren Kunden in einer Zeit, in der sie unter finanziellem Druck stehen, unter die Arme zu greifen.“

Mikkel Grenes Hoffnung für das anstehende Weihnachtsgeschäft: „Wir hoffen, dass unsere Kunden weiterhin die Erfahrung machen, dass sie sich den Einkauf bei Sostrene Grene aufgrund unserer sehr günstigen Preise leisten können.“ Der CEO reagiert damit auf das „etwas zögerlichere Verbraucherverhalten“, das er bereits beobachtet.

Deutschland ist der wichtigste Markt für Sostrene Grene

Dadurch will Sostrene Grene trotz der schwierigen Lage am Markt weiter wachsen. Besonders in Deutschland, dem mittlerweile wichtigsten Markt des Händlers. Erst 2016 eröffnete die erste Filiale in Hamburg, heute hat Sostrene Grene schon 61 Geschäfte in Deutschland – und es sollen schon bald deutlich mehr werden.

Der Vorstandschef und Miteigentümer von Sostrene Grene will in den nächsten Jahren 40 neue Läden in Deutschland eröffnen. (Foto: Sostrene Grene) Mikkel Grene

„Während die Expansionsmöglichkeiten in Dänemark bald ausgeschöpft sind, steht Sostrene Grene in Deutschland in vielerlei Hinsicht erst am Anfang“, sagt Mikkel Grene. „Wir hoffen, dass wir in den nächsten drei bis fünf Jahren insgesamt mehr als 100 deutsche Stores zählen werden.“

Deutsche Kunden rechnen mit weiteren Preissteigerungen und kaufen weniger

Dabei ist die Konsumstimmung im Einzelhandel aktuell am Tiefpunkt: Das Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) ist den dritten Monat in Folge zurückgegangen und hat im Oktober erneut ein Allzeittief erreicht. Nach Einschätzung des HDE dürfte die Konsumstimmung auch in den kommenden Monaten eher noch weiter sinken. Denn die Verbraucher rechneten mit weiteren Preissteigerungen, zeigt die Umfrage unter 1600 Personen.

Die Einrichtungsbranche spürt die Kaufzurückhaltung bereits besonders: Die Umsätze mit Möbeln, Lampen und Dekoration im Onlinehandel in Deutschland sind im dritten Quartal um 15,6 Prozent gesunken.

Ikea muss ebenfalls auf die Preise achten

Selbst Möbelriese Ikea zeigte sich bei der Veröffentlichung der Ergebnisse des vergangenen Jahres ungewohnt zurückhaltend. Immerhin konnte Ikea im vergangenen Jahr den Umsatz noch um 5,6 Prozent auf 39,5 Milliarden Euro steigern. Doch Vorstandschef Jesper Brodin sagte auch: „Das vergangene Jahr hat uns auf die Probe gestellt wie nie zuvor.“

Brodin will deshalb die Preise im Griff behalten: „Erschwinglich zu sein liegt in unserer DNA und ist der Fokus unseres Geschäfts. Es war noch nie so wichtig wie jetzt, wo wir einen solchen Anstieg der Lebenshaltungskosten sehen.“ Die Schweden verfolgen offenbar eine ähnliche Krisenstrategie wie Sostrene Grene.

Sostrene Grene: Ein Labyrinth voller Krimskrams als Erfolgsrezept

Mikkel Grenes Eltern, Inger Grene und Knud Cresten Vaupell Olsen, eröffneten 1973 den ersten Laden. Auf den ersten Blick widerspricht Sostrene Grene vielen Gewissheiten der Branche: Die Läden sind Labyrinthe voller bunt gemischtem Krimskrams, von Küchengeräten über Dekoration bis zu Kleinmöbeln. Das Sortiment wechselt ständig, im Hintergrund läuft klassische Musik, bis vor Kurzem gab es nicht mal einen Onlineshop.

Dazu strickte das Ehepaar eine Geschichte um die Schwestern Grene, wie der Firmenname übersetzt heißt. Anna und Clara Grene, fiktive Personen in Anlehnung an die Tanten der Gründerin, zieren das Logo des Unternehmens und geben auf Schildern im Laden Einrichtungstipps. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens werden intern „Schwestern“ genannt.

„Wir legen großen Wert darauf, den Kunden ein wunderbares Einkaufserlebnis und eine Pause vom hektischen Alltag zu bieten“, umschreibt der Firmenchef das Konzept. Selbst erfolgreiche Produkte fliegen nach einiger Zeit aus dem Sortiment, um den Kunden Abwechslung zu bieten – und das Gefühl, ein Produkt zu haben, das nicht jeder hat. Jeder Besuch solle sich wie eine Schatzsuche nach tollen Fundstücken anfühlen, sagt Mikkel Grene.

Für Sostrene Grene hat es sich gelohnt, sich auf das Einkaufserlebnis zu fokussieren. Das Unternehmen wuchs beständig, nach fast 50 Jahren sind aus einem Geschäft 250 Filialen in 15 Ländern geworden.

Onlineshop von Sostrene Grene startete erst 2020

Doch der Fokus dürfte auch ein Grund für den späten Einstieg in den Onlinehandel gewesen sein. Der soll unter der zweiten Eigentümergeneration nun aber ein wichtiger Wachstumstreiber werden. In Dänemark, Deutschland, Frankreich, Schweden und den Niederlanden starteten die Onlineshops im März 2020, ein Jahr später folgte Norwegen.

„Ursprünglich hatten wir geplant, die Onlineshops über einen Zeitraum von drei Jahren in sechs Märkten zu launchen“, erzählt Grene. Doch aufgrund der Pandemie wurde aus dem Drei-Jahres-Plan ein Ein-Jahres-Plan: „Auf diese Weise ist unsere digitale Transformation viel schneller vorangeschritten als ursprünglich gedacht.“

Umsatzzahlen für den Webshop nennt der Unternehmer nicht und sieht ihn offensichtlich noch eher als Schaufenster: „Wir erleben, dass Kunden online ein Produkt sehen, für das sie sich interessieren, was sie dazu veranlasst, einen Laden vor Ort zu besuchen“, sagt er. Der Umsatz des Unternehmens zumindest legte auch in der Pandemie zweistellig zu.

