Einzelhandel Teure Energie: Strompreis wird für Einzelhändler zur Kostenfalle

Düsseldorf 4,7 Cent pro Kilowattstunde hat Michael Radau, Vorstandsvorsitzender der Ladenkette Superbiomarkt, bis Ende 2021 für den Strom seiner Filialen gezahlt. Doch der Liefervertrag lief aus, das neue Angebot des Anbieters: 18 Cent pro Kilowattstunde Arbeitspreis. Die beinahe Vervierfachung der laufenden Kosten wollte Radau nicht hinnehmen.

Also entschied sich Radau, die Energie über einen anderen Anbieter auf dem Spotmarkt einzukaufen. Dort kostete die Kilowattstunde zwischen sechs und acht Cent. Doch das sollte sich rächen.

Nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs ist der Preis auf mehr als 24 Cent gestiegen – das Fünffache des bis noch vor wenigen Monaten gewohnten Arbeitspreises. Um den Schaden zu begrenzen, schloss der Superbiomarkt-Chef doch einen Festvertrag ab. Nun zahlt das Unternehmen 20,3 Cent, zumindest bis Ende des Jahres.

Wie Radau geht es vielen Einzelhändlern. Nach einer Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE), die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, spüren 89 Prozent die Auswirkungen des Ukrainekriegs in Form höherer Energie- oder Lieferantenkosten. „In dieser Zeit der Krisen sind die hohen Energiepreise eine zusätzliche Belastung für viele Handelsunternehmen“, warnt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Sie verschärften die Unsicherheit in der Branche.

„Für viele Händler hat das dramatische Auswirkungen“, beobachtet auch Steffen Jost, Inhaber von fünf Modegeschäften in der Pfalz. Die Stromkosten lägen bei ein bis zwei Prozent vom Umsatz, aber die Marge sei bei vielen Händlern auch nicht höher. „Wenn sich die Stromkosten verdoppeln, ist der komplette Gewinn weg“, erklärt der Unternehmer.

Das spürte auch Biohändler Radau. „Der gestiegene Strompreis verursacht bei uns Mehrkosten von 1,6 bis 1,8 Millionen Euro“, sagt er. Vom Gewinn bleibt ihm nach eigenen Angaben da nicht mehr viel übrig. Und das, obwohl die Kette in der Coronapandemie von einem deutlichen Umsatzwachstum profitieren konnte.

Rewe und Amazon beteiligen sich an Windpark

Nach der Umfrage des HDE treffen diese Probleme schon einen großen Teil des Handels. So gibt rund die Hälfte der Befragten an, wegen ausgelaufener Energieverträge bereits zu einem Wechsel von Tarif oder Anbieter gezwungen gewesen zu sein.

Auf die restlichen Händler kommen die mit einem neuen Energievertrag verbundenen Preiserhöhungen erst noch zu. „Wir haben noch Verträge, die bis ins nächste Jahr reichen“, betont auch Unternehmer Jost. Eigentlich müsste er jetzt neue Verträge verhandeln, doch man finde keine Stromlieferanten, die jetzt Verträge für das nächste Jahr machen. „Mir graust es jetzt schon“, gibt er zu.

Genau diese Herausforderungen erleben laut HDE-Umfrage viele Händler. Fast jedes achte Handelsunternehmen berichtet von Problemen bei der Verlängerung seines Energievertrags. „Viele Händlerinnen und Händler finden keinen Anbieter, der sie mit ausreichend Energie zu wirtschaftlichen Bedingungen versorgen kann“, so Verbandsgeschäftsführer Genth. „Das ist besonders mit Blick auf den Winter dramatisch.“

Wer kann, sucht eine nachhaltige Lösung. Die Rewe Group etwa denkt groß: Sie hat sich gleich einen erheblichen Teil der Offshore-Anlage Borkum Riffgrund 3 gesichert, die 2025 ans Netz geht. 100 Megawatt Windstrom bezieht der Händler dann jährlich von dort und deckt damit fast 20 Prozent seines Strombedarfs in Deutschland. Feste Strommengen von Riffgrund 3 werden auch Konzerne wie BASF, Google und Amazon beziehen.

„Der Handel wird durch die steigenden Energiepreise von drei Seiten angegriffen“, erklärt Jan-Oliver Heidrich, Geschäftsführer von EHA, dem zentralen Energiedienstleister der Rewe Group. Zum einen forderten die Lieferanten höhere Preise. Zum Zweiten steigen die Kosten für den Händler selbst. Und zum Dritten sinke auch die Kaufkraft bei den Kunden, die ebenfalls unter der teuren Energie leiden.

Kik drosselt Heizung und Klimaanlagen

Es gebe deshalb kaum Spielraum, die höheren Energiekosten an die Kunden weiterzugeben. „Damit schlagen sie direkt auf die Marge durch“, so Heidrich. Das gehe für viele Händler an die Substanz.

Hektisch versuchen nun alle Unternehmen, ihren Stromverbrauch zu senken, um die zusätzliche Belastung so gering wie möglich zu halten. Händler wie Rewe oder Kik haben schon angekündigt, die Höchsttemperaturen in den Läden zu senken und im Sommer die Klimaanlagen zu drosseln – soweit das die Arbeitsstättenverordnung erlaubt.

„Alle Führungskräfte werden geschult, wie sie in ihren Bereichen stärker Energie einsparen können“, berichtete Kik-Chef Patrick Zahn jüngst dem Handelsblatt. Denn der Verbrauch ist zum schwer kalkulierbaren Kostenrisiko geworden. „Auch wir drehen jetzt jeden Stein um, um zu sehen, wo wir noch Energie sparen können“, bestätigt Biohändler Radau.

Doch das Potenzial solcher Maßnahmen – wie etwa der Austausch alter Kühltruhen – ist begrenzt. Gerade mal um acht bis zehn Prozent kann er dadurch den Verbrauch in den 33 Läden senken. Textilunternehmer Jost ist das Problem grundsätzlicher angegangen – vor der aktuellen Krise. Er hat alle seine Häuser energetisch umgerüstet, beispielsweise komplett auf LED-Beleuchtung und eine digitale Steuerung des Energieeinsatzes umgestellt.

Lidl will weitere 3700 Solaranlagen installieren

Im Schnitt hat er damit nach eigenen Angaben eine Einsparung des Stromverbrauchs von 30 Prozent erzielt. Bei einem Parkhaus seien es sogar 90 Prozent gewesen. „Wir haben dafür aber auch mehrere Millionen investiert“, erklärt er. Sehr froh ist er auch, dass die Arbeiten noch vor der Coronakrise abgeschlossen wurden, als es noch keine Schwierigkeiten gab, Handwerker und Material zu bekommen: „Wer es jetzt machen muss, hat ein echtes Problem.“

Das merkt er aktuell, denn er will zusätzlich auf allen Dächern Photovoltaikanlagen installieren. Ein Dreivierteljahr Vorlauf kalkuliert er dafür ein. Die Solarzellen seien zwar verfügbar, aber es seien keine Wechselrichter zu bekommen, die den produzierten Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln.

Solaranlagen möchte inzwischen ein Großteil der Händler installieren. Die Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland beispielsweise hat bereits Anlagen mit einer Fläche von einer Million Quadratmetern mit einer jährlichen Leistung von 130 Millionen Kilowattstunden. Bis zum Geschäftsjahr 2025 sollen rund 3700 weitere Anlagen installiert werden.

Bei anderen Discountern sieht es ähnlich aus. Anfang 2020 hatte Aldi-Süd bereits 1300 Photovoltaikanlagen auf den Filialdächern, die jährlich ebenfalls knapp 130 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Netto Nord aus der dänischen Salling Group will zusätzlich zu PV-Anlagen alle Gasheizungen in den deutschen Filialen gegen Wärmepumpen tauschen.

Gesetze bremsen den Ausbau der Photovoltaik

Viele kleinere Händler sind noch lange nicht so weit – und sehen sich dabei nicht nur Problemen in der Materialbeschaffung gegenüber. So klagt der HDE, die Unternehmen stießen beim Bau von Solaranlagen „in der Praxis auf unnötige bürokratische Hürden“. Dabei gehe es um unterschiedliche Anschlussbedingungen und komplizierte und langwierige Direktvermarktungs- und Zertifizierungspflichten.

Auch würde durch gesetzliche Vorgaben Potenzial verschenkt. Nach Einschätzung des Verbands müssten die Anreize für den Ausbau in diesem Bereich durch den Gesetzgeber so gesetzt werden, dass sich eine größtmögliche Dimensionierung der Anlage lohnt.

Energieexperte Heidrich beschreibt, wie sich das in der Praxis auswirkt. So hätten Netzbetreiber das Recht, Anlagen mit mehr als 100 Kilowatt (KW) abzuschalten, wenn die Netze überlastet sind. „Deshalb bauen die Händler Anlagen mit weniger als 100 KW aufs Dach“, beobachtet er.

Die geringe Einspeisevergütung begrenze zusätzlich die Leistung. Viele Händler bauten sich deshalb nur Anlagen für den Eigenbedarf mit maximal 75 KW aufs Dach, weil größere Anlagen für sie unwirtschaftlich sind. Dabei seien oft 200 KW möglich. Der Geschäftsführer der Rewe-Tochter klagt: „Die Bereitschaft wäre da, mehr zu machen, wird aber von der Politik gebremst.“

