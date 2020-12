Einzelhandel Typy Store will die deutsche Alternative zu Amazon Go werden

Supermärkte ohne Kasse und Mitarbeiter sind international bereits Realität. Als Folge der Pandemie könnte sich das Konzept auch in Deutschland durchsetzen.

Hier muss der von der App generierte QR-Code eingescannt werden. (Foto: Campo) Eingang des Typy Stores in Düsseldorf

Düsseldorf Keine Safari durch die Supermarktregale, ein paar Klicks in der Smartphone-App genügen: Wenn der Hunger nach dem Feierabend einsetzt, muss ein schnelles Essen her. Und um den Abend ausklingen zu lassen, eine gute Flasche Wein. Ab in den Warenkorb, online bezahlen. Los geht’s zum Typy Store im Düsseldorfer Medienhafen.

Der Typy Store des Start-ups Campo ist der erste digitale Selbstbedienungsladen in Düsseldorf. Er soll einen Ausblick liefern, wie der Einkauf der Zukunft aussehen könnte. Statt Kassen und Kühlregale erwartet einen hier der erste vollautomatische, digitale Supermarkt. „Wir haben die Vision, der mobilen Gesellschaft eine flächendeckende Infrastruktur von Typy Stores zu bieten“, so Geschäftsführer und Gründer Carlo Caldi, 49, zuvor Manager der Raststättenkette Tank & Rast.

Im Store angekommen, betritt man einen schlicht, aber modern gestalteten Raum. Im Eingangsbereich kann man einen Coffee to go ziehen. Rechts neben dem Eingang befindet sich ein Terminal, an dem der von der App generierte QR-Code eingescannt werden muss. Wer mag, kann auch eine Bestellung vor Ort aufgeben. Ein Bildschirm zeigt anschließend an, in welcher Station die Bestellung abgeholt werden kann.

Ein Roboter im Hintergrund regelt den Rest. Fünfzehn Sekunden später blinkt die Abholstation auf „Waren entnehmen“. Dort liegt es parat – ein frisch zubereitetes Abendessen zum Mitnehmen und eine gekühlte Flasche Wein. Kontaktfrei und vollautomatisiert serviert. So einfach kann das Einkaufen von morgen aussehen. In Zeiten von Abstands- und Hygieneregeln trifft das Geschäftsmodell den Zeitgeist.

Schlangen vor den Ladeneingängen und Kassen – das erschwert den Lebensmitteleinkauf zurzeit immens. Laut einer Studie des Beratungsunternehmens PwC haben bereits 41 Prozent der deutschen Verbraucher die Häufigkeit ihrer Lebensmitteleinkäufe reduziert. Dies liegt nicht zuletzt am Einkaufserlebnis seit der Pandemie und an der Angst vor Infektionen.

Amazon plant Kette von automatisierten Läden

Läden ohne Kassen und Personal galten aber schon vor Corona als Modell der Zukunft. Bereits seit 2018 testet Onlineriese Amazon mit den Amazon-Go-Stores in den USA wie ein volldigitaler Supermarkt aussehen könne. Überzeugt der Test, soll das Konzept zu einer Kette ausgebaut werden soll. In Asien ist das automatisierte Einkaufen bereits ein verbreitetes Einkaufskonzept, Handelskonzerne wie Alibaba und JD.com betreiben Hunderte solcher Läden.

In Deutschland gibt es ebenfalls erste Feldversuche: Das Handelsunternehmen Real startete mit dem Smart Store Emmas Enkel in Stuttgart. Vor wenigen Wochen hat die regionale Supermarktkette Tegut in Fulda den ersten Pilotladen unter dem Namen teo eröffnet. Beide Stores basieren auf einem vollautomatisierten Einkaufskonzept.

Der Typy Store im Medienhafen in Düsseldorf ist seit November geöffnet. Nicht nur das Einkaufskonzept ist neu: Mit Kaffee-Abos und auf die Düsseldorfer Kunden abgestimmten Produkten möchte der digitale Supermarkt seine Besucher ansprechen. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz registriert die App, welche Produkte besonders beliebt sind. Unbeliebte Produkte werden aus dem Sortiment gestrichen. Zurzeit hat der digitale Supermarkt 750 Produkte im Sortiment - deutlich weniger als die meisten normalen Supermärkte.

Die Auswahl reicht von Kaffee einer regionalen Rösterei, gekühlten alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken über frische Lebensmittel bis zu fertigen Mahlzeiten des lokalen Caterers Broich Catering. Snacks und Lebensmittel, die zuhause zubereitet werden, gibt es ebenfalls. Und um Öffnungszeiten müssen sich die Kunden keine Gedanken machen: Der digitale Supermarkt hat 24 Stunden am Tag geöffnet.

Ihr Typy Store ist der erste digitale Selbstbedienungsladen in Düsseldorf. (Foto: Vanessa Müller) Carlo Caldi (links) und Maximilian Grönemeyer

Hinter den Wänden des Typy Stores befinden sich ein Trockenlager sowie ein Kühlraum. Der gesamte Store wird zu 100 Prozent mit nachhaltig erzeugtem Strom versorgt, der über Wasserkraft gewonnen wird. Die Robotic-Systeme des Start-ups Smark arbeiten im Hintergrund. Mit der gleichen Technologie arbeitete auch der inzwischen wieder eingestellte Store Emmas Enkel von Real.

Roboter stellen die Waren zusammen

Die Smark-Systeme verwalten die Lagerräume und tätigen die Warenausgabe. Ein Roboter registriert die Bestellung, sucht das gewünschte Produkt aus dem Lager heraus, fotografiert und prüft es somit auf Schäden und legt es anschließend in das Ausgabe-Terminal.

Mit ihrem vollautomatisierten Ladenkonzept möchten Caldi und sein Mitgründer Maximilian Grönemeyer, 42, innerhalb der nächsten drei Jahre deutschlandweit expandieren, rund 200 Läden sind in den kommenden drei Jahren geplant. Die Finanzierung läuft zunächst aus eigenen Mitteln der Gesellschafter. Für eine flächendeckende Expansion laufen Gespräche mit Finanzpartnern.

„Ich bin davon überzeugt, dass es die Zukunft des Einkaufens ist“, sagt Grönemeyer und erzählt, dass der Einkauf mithilfe eines Roboters für seine Kinder durch die Besuche im Typy bereits zur Normalität geworden ist.

Ganz alleine ist das Start-up mit seiner Idee aber nicht. Der automatisierte Laden von Tegut in Fulda funktioniert ganz ähnlich. Für das Einkaufskonzept „teo“ verlieh der Handelsverband Deutschland dem Unternehmen gerade erst den Innovationspreis des Handels 2020. Auch der digitale Selbstbedienungsladen teo ist ein Mini–Supermarkt, der ebenfalls rund um die Uhr geöffnet hat.

Ein Bildschirm zeigt an, in welcher Abholstation die Bestellung ankommen wird. (Foto: Campo) Typy-Store in Düsseldorf

Auch hier laufen die meisten Prozesse über eine App ab. Man erhält durch einen QR-Code Zugang zum Laden. Anschließend bietet das Geschäft, ähnlich wie in einem herkömmlichen Supermarkt verschiedene Lebensmittel und Markenprodukte an, die mit der App oder an einem Selbstbedienungsautomaten eingescannt und bezahlt werden können. Auch hier gibt es keine Verkäufer oder Kassierer, da alles digital abgewickelt wird.

Das Ziel beider Konzepte ist klar: Einkaufen soll zur stressfreien Nebensächlichkeit werden. Je schneller, spontaner und einfacher, desto besser. In Asien ist der vollautomatisierte Einkauf für viele Kunden bereits eine Selbstverständlichkeit. Die Coronakrise könnte helfen, dass sich die Idee auch in Deutschland durchsetzt – mit Typy und teo als Vorreiter.

