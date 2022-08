Einzelhandel Walmart trotzt Inflationssorgen – Jahresausblick wieder etwas besser

Der größte US-Einzelhändler hatte erst im Juli seine Gewinnzeile gesenkt. Auf die überraschend guten Zahlen reagierte die Aktie nun mit einem Kurssprung.

Der größte US-Einzelhändler hatte im Juli seine Jahresgewinnziele gesenkt. (Foto: dpa) Walmart

New York Der größte US-Einzelhändler Walmart hat die Erlöse im zweiten Quartal trotz hoher Inflation und Lieferkettenproblemen deutlich gesteigert. In den drei Monaten bis Ende Juli legte der Umsatz im Jahresvergleich um gut acht Prozent zu auf 152,9 Milliarden Dollar, wie Walmart am Dienstag mitteilte. Analysten hatten mit weniger gerechnet.

Dafür sank der Gewinn um knapp sieben Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar. Walmart erwartet jedoch einen nicht mehr ganz so starken Gewinnrückgang im laufenden Geschäftsjahr. An der Wall Street kamen die Zahlen gut an, die Aktie kletterte im frühen Handel um rund sechs Prozent.

Walmart hatte erst im Juli seine Gewinnziele gesenkt und gewarnt, dass die steigenden Preise bei dringend benötigten Gütern wie Lebensmitteln und Benzin die Ausgabebereitschaft der Kunden bei anderen Produkten dämpften. Um insbesondere bei Kleidung die Lagerbestände weiter abzubauen, seien stärkere Rabatte nötig. Auch Konkurrent Target hatte zuletzt die Ziele gesenkt.