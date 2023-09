Amazon hat sein Angebot mit günstigen Lebensmitteln und Drogerieartikeln deutlich ausgeweitet. Was das für Verbraucher und Produzenten bedeutet.

New York, Düsseldorf Amazon bietet in Deutschland immer mehr Waren des täglichen Bedarfs unter seiner Eigenmarke an – und baut sich damit zum Konkurrenten von Aldi und Lidl auf. Das Angebot der Marke „Our Essentials by Amazon“ reicht von Pfeffer über Dosenmais, Kaffee und Konfitüre bis hin zu Duschgel, Toilettenpapier und Rasierklingen, entspricht also dem Sortimentskern von Supermärkten und Discountern. Branchenkenner werten den heimlichen Ausbau als Angriff des Internetgiganten auf den Handel.

Mittlerweile gibt es hierzulande 150 Produkte allein von dieser Preiseinstiegsmarke – fast sechs Mal so viele wie zum Start des Angebots im Januar 2022. Jüngst hat Amazon die Zahl stark erhöht, wie eine Auswertung der Preisvergleichs-App Smhaggle für das Handelsblatt zeigt. Insgesamt bietet Amazon schon 500 Alltagsprodukte unter verschiedenen Eigenmarken an.

Amazon wollte die Zahlen auf Anfrage nicht kommentieren. In Konzernkreisen heißt es aber, dass man weiter in das Eigenmarkengeschäft investieren wolle.

