Einzelhandel Wo uns im Supermarkt schon künstliche Intelligenz begegnet

Düsseldorf Die kleinen Kameras hängen überall im Edeka-Center im Warnow Park in Rostock. Ihre Aufgabe ist es, permanent Fotos vom gegenüberliegenden Warenregal zu schießen. Mithilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt eine Software diese Bilder in strukturierte Daten. Die Kameras kosten nicht mal 200 Euro pro Stück.

Doch sie haben eine große Wirkung. Denn damit weiß Geschäftsführer Stephan Cunäus jederzeit, wo Lücken im Regal sind, welche Produkte ausverkauft sind und welche am falschen Platz stehen. Da seine Mitarbeiter jetzt schneller und gezielter die Regale auffüllen können, hat sich schon nach kurzer Zeit die Warenverfügbarkeit um drei Prozent erhöht.

Auch beim französischen Händler Monoprix ist dieser Effekt zu beobachten. Chief Operating Officer Damien Pichot hat ihn bereits in Umsatz umgerechnet: Nach Einführung der Technik des Technologieunternehmens Captana in hundert seiner Läden machen die Filialen seit 2021 im Schnitt 1,9 Prozent mehr Umsatz.

Zugleich sind die Kosten bei Monoprix gesunken. Da nicht mehr permanent Mitarbeiter durch die Geschäfte laufen müssen, um den Warenbestand zu prüfen, spart Pichot jährlich rund 400 Arbeitsstunden pro Markt. Damit rechnet sich die Investition für die 120 Kameras pro Laden sehr schnell.

Die Beispiele zeigen: Künstliche Intelligenz (KI) ist im Handel längst nicht mehr nur ein Zukunftsthema. In vielen Bereichen ist KI heute schon täglich im Einsatz. Kameras im Regal und smarte Prognosemodelle organisieren den Nachschub, Algorithmen legen die Preise fest, selbstlernende Systeme steuern den Personaleinsatz.

„Künstliche Intelligenz ist für den Handel eine sehr große Chance“, bestätigt Matthias Guffler, Partner bei der Strategieberatung EY Parthenon. „Auf viele Herausforderungen kann er damit besser reagieren.“

Und die Technologien bringen handfeste Vorteile für die Händler. „Insgesamt kann man auf Basis unserer Projekte davon ausgehen, dass dadurch je nach Anwendungsgebiet derzeit Kosten zwischen 15 und 30 Prozent eingespart werden können“, so Guffler.

„Bei einigen Anwendungen ist es schon gelebte Praxis in vielen Unternehmen, bei anderen fangen jetzt die ersten Versuche an und bringen überraschend gute Ergebnisse“, beobachtet er. KI könne in vielen Bereichen helfen, von der Lieferkettenunterbrechung über Digitalisierung der Prozesse bis hin zur Personalisierung der Kundenbeziehung.

Gerade Bilderkennung könne im Handel ein riesiger Treiber für Effizienz sein. „Sie kann beispielsweise die Präsentation der Waren überwachen und damit sehr viel Arbeit ersparen“, sagt der EY-Parthenon-Experte. „Auch die schnellere Erkennung von Lücken im Regal kann ganz direkt den Umsatz steigern“, so Guffler. Bei Händlern mit mehreren Tausend Läden könne das ein ziemlich großer Hebel sein. Und auch die Kunden profitieren von einem besseren Angebot.

Künstliche Intelligenz: Deutsche Händler sind bei der Technologie Vorreiter

Dazu kommt: „Die Technologien werden immer günstiger und rentieren sich dadurch schneller“, sagt Michael Unmüßig, CEO von Captana, einer Tochter des französischen Tech-Konzerns SES Imagotag. Das Unternehmen entwickelt cloudbasierte Sensoren auf der Basis von elektronischen Preisschildern, darunter auch die Kameras, die bei Edeka und Monoprix eingesetzt werden. Alle Einsatzfälle seien datenschutzrechtlich geprüft, versichert Unmüßig.

Man sieht die Effekte innerhalb von wenigen Tagen in der Gewinnrechnung. Michael Unmüßig, CEO von Captana

„Man sieht die Effekte innerhalb von wenigen Tagen in der Gewinnrechnung“, so der Captana-Chef. Deutsche Händler sieht er dabei in einer Vorreiterrolle: „Die haben das Potenzial von KI erkannt“, sagt er.

Ähnliche Erfahrungen macht auch Dusan Rnic, Europa-Chef des amerikanischen Start-ups Symphony AI. „Es ist zurzeit sehr einfach, deutsche Handelsmanager vom Einsatz von KI-Lösungen zu überzeugen“, berichtet er. „Sie erkennen sofort, wie schnell sich das rechnet.“

Symphony AI entwickelt Software für den Einsatz von KI im Handel, von der Optimierung der Lieferkette bis hin zur Bilderkennung am Regal und ist für dutzende europäische Händler tätig. Die Drogeriekette Rossmann beispielsweise nutzt Software von Symphony AI, um die Nachschubplanung für jede einzelne Filiale zu optimieren.

Die Offenheit des deutschen Handels für KI bestätigt eine Umfrage des Handelsforschungsinstituts EHI unter 92 großen Handelsketten, die zusammen für 60.000 Filialen im deutschsprachigen Raum stehen. 69 Prozent von ihnen setzen KI bereits ein, weitere neun Prozent planen das in den kommenden zwei Jahren.

Als Haupteinsatzbereich gelten die Vorhersage der Nachfrage sowie die Planung des Nachschubs. Mehr als jede fünfte Handelskette sieht Vorteile der KI bei der Preisgestaltung. 17 Prozent der Händler nutzen KI hauptsächlich im Dialog mit dem Kunden. Dieser Bereich jedoch dürfte mit der rasanten Entwicklung von Chatbots wie ChatGPT in Zukunft noch deutlich wichtiger werden.

Metro und Douglas steigern mit künstlicher Intelligenz den Umsatz

Ein Pionier bei der Anwendung von KI ist der Großhändler Metro. Dort arbeiten rund 60 Mitarbeiter in Vollzeit an solchen Anwendungen. Rund eine halbe Milliarde Euro hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren bereits in die Technologie investiert. „Der Einsatz von künstlicher Intelligenz steigert bei uns messbar den Umsatz“, sagt Timo Salzsieder, IT-Chef der Metro.

Metro setzt KI bereits in zahlreichen Geschäftsbereichen ein. Ein großer Vorteil: Anders als die Einzelhändler kennt der Großhändler jeden einzelnen Kunden, weil er sich am Eingang mit Kundenkarte oder App ausweist. „Deshalb können wir unterstützt von KI jedem Kunden individuelle Produktempfehlungen geben“, sagt IT-Chef Salzsieder. Auch das wirke sich ganz direkt im Umsatz aus.

Die Drogeriekette Douglas testet KI seit knapp einem Jahr in der Vorhersage der Nachfrage. Eingesetzt wird dabei zum Beispiel Machine Learning, bei dem Algorithmen Muster in Datensätzen erkennen und daraus Lösungen entwickeln können. Konstanze Gallinatus, die bei dem Unternehmen den Bereich verantwortet, sagt: „Für uns zeigen sich heute schon deutlich positive Effekte.“

Die Nachfrage bei Douglas war schon immer durch saisonale Effekte geprägt. Jetzt kommen noch starke Trends dazu, etwa wenn Influencer bestimmte Artikel bewerben. „Durch Corona und jetzt durch die Inflation sind die Prognosen noch schwieriger geworden, weil die alten Muster nicht mehr gelten“, berichtet die Douglas-Managerin.

Dadurch werde die Herausforderung immer größer, die Nachfrage für einzelne Produkte präzise vorauszusagen. „Da hilft uns Machine Learning sehr, weil es sehr schnell Signale in den Daten erkennt und daraus lernt“, sagt Gallinatus. Es können auch beliebig viele Variablen in die Vorhersage einbezogen werden, bis zu lokalen Feiertagen oder dem Wetterbericht.

Künstliche Intelligenz wird den Menschen nicht ersetzen

Doch die Managerin sieht auch die Grenzen, die der Einsatz von KI noch hat. „Eine künstliche Intelligenz ist nur so intelligent, wie es die Datenbasis erlaubt“, erklärt sie. „Je mehr Daten Sie haben und umso häufiger der Kunde oder die Kundin bei Ihnen kauft, desto mehr hilft sie Ihnen.“ Bei Douglas, wo viele Kunden nur wenige Male im Jahr bestellen, ist es deshalb schwierig, KI für die Personalisierung der Kundenansprache zu nutzen.

Ganz wichtig sei auch das Zusammenspiel von Mensch und Algorithmus, ergänzt Gallinatus: „Die künstliche Intelligenz lernt zwar selbstständig. Durch gezieltes Training durch den Menschen und seine Erfahrung liefert sie uns aber noch deutlich bessere Ergebnisse.“

Auch Handelsexperte Guffler ist sich sicher, dass die KI den Menschen nicht ersetzen kann. Aber er verändere die Anforderungsprofile an das Personal. Mitarbeitende müssten lernen, mit der KI zusammenzuarbeiten und sie optimal einsetzen zu können. Er betont: „Künstliche Intelligenz ist ein Instrument, um Entscheidungen besser zu machen, nicht, um den Menschen die Entscheidungen ganz abzunehmen.“

