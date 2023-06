 Elektromobilität: Flaschenpost rüstet Lieferflotte auf Elektrofahrzeuge um

Düsseldorf Noch fährt der Lieferdienst Flaschenpost den größten Teil seiner Ware mit Dieselfahrzeugen aus. Erst 300 der 2300 Lieferwagen des Online-Getränkehändlers werden elektrisch angetrieben. Doch das soll bald der Vergangenheit angehören.

Das Unternehmen, das zur Oetker-Gruppe gehört, hat jetzt 1000 Elektro-Lieferwagen der Hersteller Mercedes, Citroën und Opel angeschafft, wie Flaschenpost am Montag ankündigte. Sie sollen Stück für Stück die Fahrzeuge mit Verbrennermotor ersetzen.

An allen 33 Lagerstandorten wird zurzeit eine Ladeinfrastruktur aufgebaut. Denn bis zum Ende dieses Jahres soll schon die Hälfte aller Touren elektrisch ausgefahren werden. An einigen Standorten, darunter Münster und zwei Lager in Berlin, soll schon in diesem Jahr die Flotte komplett umgerüstet sein. Denn die Pläne des Unternehmens gehen noch weiter.

Die beiden Chefs von Flaschenpost, Christopher Huesmann und Niklas Plath, haben ein klares Ziel. Bis zum Jahr 2030 wollen sie die CO2-Emissionen des Unternehmens, die 2021 bei 30.800 Tonnen lagen, um 42 Prozent senken. Deswegen sollen mittelfristig alle Dieselfahrzeuge ausgemustert werden, neue Verbrenner werden nicht mehr angeschafft.

Angesichts des hohen Wachstumstempos, das der Lieferdienst vorlegt, ist das nicht so einfach. So hatte das Unternehmen für 2019 noch einen Umsatz von 93 Millionen Euro ausgewiesen. Mittlerweile dürfte er bei mehr als 300 Millionen Euro liegen.

Genaue Zahlen nennt das Unternehmen nicht mehr, seit es im Dezember 2020 von der zu Oetker gehörenden Radeberger-Gruppe übernommen wurde und im Oetker-Geschäftsbericht unter „weitere Interessen“ subsumiert wird. Der Umsatz dieses Geschäftsbereichs sprang 2021 von 592 auf 900 Millionen Euro. „Getrieben wurde dieses Umsatzwachstum in erster Linie durch die digitalen Geschäftsmodelle, allen voran Flaschenpost“, heißt es im Geschäftsbericht der Dr. August Oetker KG.

Flaschenpost ist einer der Pioniere im Liefergeschäft. Das Unternehmen wurde 2012 vom Unternehmer Dieter Büchl in Münster gegründet. Nach einer Umfirmierung in eine Aktiengesellschaft zog sich Büchl bereits 2018 in den Aufsichtsrat zurück.

Oetker soll Branchenkreisen zufolge knapp eine Milliarde Euro für die Übernahme bezahlt haben, ein Kaufpreis wurde jedoch offiziell nie genannt. Kurz nach dem Kauf gliederte Oetker seinen eigenen Lieferdienst Durstexpress bei Flaschenpost ein. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten (NGG) kostete das mehrere Hundert Arbeitsplätze.

Staat unterstützt die Umrüstung bei Flaschenpost mit 7,6 Millionen Euro

Doch mittlerweile geht es bei Flaschenpost angesichts des bundesweiten Wachstums wieder eher um Personalaufbau. Rund 20.000 Menschen beschäftigt das Unternehmen in Verwaltung, Logistik und Auslieferung. Kurz vor der Übernahme durch Oetker waren es erst 7000.

„Die Anschaffung von 1000 Elektrofahrzeugen ist ein wichtiger Meilenstein zur Erreichung unserer Klimaziele“, erklärt Stephan Zech, Leiter des Flottenmanagements von Flaschenpost. Besondere Schwierigkeit dabei ist der Aufbau der Ladeinfrastruktur. So berichtet das Unternehmen von Wartezeiten wegen Lieferengpässen bei elektronischen Bauteilen und Problemen mit der Stromverfügbarkeit an einigen Standorten.

„Ohne die Unterstützung der Projektpartner hätte wir diese Herausforderungen nicht meistern können“, so Zech. Geplant ist, komplett auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Wegen der schwierigen Lage beim Ausbau der Infrastruktur will das Unternehmen dafür aber kein Datum nennen.

Der Aufbaue der Ladeinfrastruktur wird zur besonderen Herausforderung. (Foto: Flaschenpost) Ladekabel vor Flaschenpost-Fahrzeug

Wie hoch die Investition insgesamt ist, verrät das Unternehmen nicht. Allein für die Fahrzeuge jedoch dürfte Flaschenpost einen guten zweistelligen Millionenbetrag ausgegeben haben. Dazu kommen noch die Ladesäulen an allen Lagern.

Einen Teil davon trägt aber das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Das fördert die Umrüstung mit 7,6 Millionen Euro im Rahmen der „Richtlinie über die Förderung von leichten und schweren Nutzfahrzeugen mit alternativen, klimaschonenden Antrieben und dazugehöriger Tank- und Ladeinfrastruktur“.

Picnic liefert schon ausschließlich mit Elektrofahrzeugen aus

Der Druck zur Umrüstung kommt aus dem Markt. So wünschen sich laut einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom bereits 59 Prozent der Onlinekunden eine Auslieferung per Elektrofahrzeug. Außerdem liefert Flaschenpost an immer mehr Standorten neben Getränkekisten auch Lebensmittel aus. Und damit steht das Unternehmen in Konkurrenz zu Lieferdiensten, die ebenfalls massiv auf Elektromobilität umsteuern.

Allen voran ist das niederländische Start-up Picnic, das in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und seit Kurzem auch in Hamburg ausliefert. Es betreibt ausschließlich Elektrolieferwagen, die es sich speziell für seine Anwendung hat entwickeln lassen. Der Lieferdienst Knuspr nutzt ausschließlich Elektroautos und gasbetriebene Fahrzeuge und ist dabei, komplett auf Elektromobilität umzurüsten.

Das niederländische Start-up setzt ausschließlich auf Elektrofahrzeuge. (Foto: IMAGO/snowfieldphotography) Picnic-Lieferflotte

Marktführer Rewe ist bei der Elektromobilität in der Probephase. „Für den Rewe-Lieferservice testen wir aktuell diverse Auslieferkonzepte wie Elektrotransporter, Elektrokleinfahrzeuge und Lastenfahrräder“, teilte eine Sprecherin auf Nachfrage mit. „Nach Auswertung der Testphase wird ein weiterer Ausbau einzelner Konzepte in Betracht gezogen.“ In einzelnen Regionen werden auch Wasserstoffantriebe getestet.

Zu mehr Nachhaltigkeit beitragen können aber auch die Kunden durch die Wahl des Lieferfensters. Sowohl bei Knuspr wie auch bei Flaschenpost können die Kunden erkennen, zu welchen Zeiten schon Lieferungen in ihre Nachbarschaft geplant sind. Wenn sie diese Zeiten wählen, können die Touren gebündelt und so Fahrtstrecken reduziert werden.

