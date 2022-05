Elektronikhandel Klagefrist verstrichen: Ceconomy kann Media-Markt Saturn vollständig übernehmen

Nach Jahren des Streits unter den Inhabern kann nun ab Juni der Umbau der Konzernstruktur beginnen. Der Deal dahinter ist jedoch komplex.

Die Elektronikmarktkette Media Saturn kann nun vollständig vom Mehrheitsgesellschafter Ceconomy übernommen werden. (Foto: dpa) Saturn-Filiale in Köln

Düsseldorf Der Weg für die neue Konzernstruktur der Elektronikhandelsholding Ceconomy ist frei. Wie das Handelsblatt aus unternehmensnahen Kreisen erfuhr, ist die Klagefrist gegen den Mitte April auf einer außerordentlichen Hauptversammlung von den Aktionären angenommenen Beschluss ohne weiteren Einspruch verstrichen. Ceconomy-Chef Karsten Wildberger kann nun mit seinen Plänen für den Konzern durchstarten. Es ist ein Befreiungsschlag nach langem Streit der Anteilseigner um die Media-Saturn-Mutter.

Es geht um eine komplexe Transaktion, die zur vollständigen Übernahme der Elektronikhandelskette mit den Marken Media-Markt und Saturn durch die bisherigen Mehrheitsgesellschafter Ceconomy führt.

Die Lösung sieht so aus: Convergenta, die Investmentgesellschaft der Media-Markt-Gründerfamilie Kellerhals, die bisher rund 22 Prozent an Media-Markt Saturn hielt, beteiligt sich mit 25,9 Prozent direkt an Ceconomy. Diese Beteiligung kann sie auf bis zu 29,9 Prozent aufstocken. Convergenta wird damit der größte Einzelaktionär Ceconomys – und Ceconomy Alleineigentümer von Media-Markt Saturn.