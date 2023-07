Elektronikmärkte Media-Saturn baut Reparaturservice um und macht Tech-Repair dicht

Eine Zusammenarbeit mit Tec-Repair sei nicht mehr zukunftsträchtig, erklärt der Konzern. Von der Schließung sind rund 850 Mitarbeitende betroffen.

Media Markt und Saturn wollen in den Märkten 400 Stellen für die neue Rolle eines Verkaufsberaters schaffen.

Düsseldorf Die Media-Saturn-Holding schließt ihr Tochterunternehmen Tec-Repair GmbH, dessen Mitarbeiter in den Elektronikmärkten Media Markt und Saturn in Deutschland Reparaturarbeiten an technischen Geräten erledigt haben. Der Media-Saturn-Mutterkonzern Ceconomy bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der „WirtschaftsWoche“.

Betroffen seien rund 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Tec-Repair. Die Zusammenarbeit mit Tec-Repair in der aktuellen Form sei „nicht zukunftsträchtig und wettbewerbsfähig“, erklärte eine Ceconomy-Sprecherin. Tec-Repair konnte in den Märkten „nur einen eingeschränkten Service anbieten, Kundenberatung und Verkauf gehörten nicht dazu“.

Das solle sich nun ändern - Media Markt und Saturn wollten in den Märkten 400 neue Stellen für die neue Rolle eines Verkaufsberaters schaffen. Damit sollen die Themen Beratung, Service und Reparatur vereint werden. Rund 1200 interne Mitarbeitende sollten zudem für die neue Rolle qualifiziert werden und Dienstleistungen aus einer Hand anbieten, hieß es weiter.

Komplexe Reparaturen wollten die Ketten künftig in einem Service-Zentrum in Erfurt ausführen. Dort würden dafür zunächst 20 neue Stellen geschaffen. Insgesamt wollten die Ketten das Reparatur-Geschäft ausbauen. Ceconomy-Chef Carsten Wildberger hatte immer wieder betont, er sehe das Service-Geschäft als ein Wachstumsfeld.