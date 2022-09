Energiekrise Handel warnt Habeck vor Existenznot durch Strompreise

Die Unternehmerin führt fünf Edeka-Läden in Osnabrück.

Düsseldorf Die Mitteilung der Stadtwerke hat Mechthild Möllenkamp völlig unvorbereitet getroffen. Der Versorger teilte der Inhaberin von fünf Edeka-Geschäften in Osnabrück mit, dass ihr zum Jahresende auslaufender Gewerbestromvertrag nicht verlängert würde. Ein Schock, denn das Unternehmen fällt damit in die Grundversorgung – und die Stromkosten verzehnfachen sich voraussichtlich.

Statt wie bisher 4,5 Cent pro Kilowattstunde, so wurde ihr gesagt, werde es wohl auf einen Arbeitspreis zwischen 50 Cent und einem Euro hinauslaufen. Das wären zusätzliche Kosten von bis zu einer Million Euro pro Jahr für ihre Läden.

Wie Möllenkamp geht es zurzeit zahlreichen Händlern. „Angesichts der dramatischen Entwicklung der Energiepreise steht der Handel nach zwei harten Pandemiejahren erneut vor massiven Herausforderungen, die für viele Händler existenzbedrohend sind“, warnt Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des deutschen Handelsverbands (HDE). Der Verband hat deshalb einen Brandbrief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geschrieben, in dem er vor dramatischen Folgen für die Branche warnt.

In dem Schreiben, das dem Handelsblatt vorliegt und zugleich auch an Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sowie das Kanzleramt ging, mahnen Genth und HDE-Präsident Josef Sanktjohanser an, auch die Einzelhändler im Entlastungspaket der Bundesregierung zu berücksichtigen. Die Händler seien bisher nicht als energieintensiv eingestuft worden und dürften deshalb nicht auf Hilfen hoffen.

Dabei sei der Einzelhandel, so der HDE, nicht nur „systemrelevant“, sondern „zugleich nicht in der Lage, die exorbitant steigenden Energiekosten über die Endverbraucherpreise weiterzugeben“. Die Folge nach Einschätzung von Genth und Sanktjohanser: „Bei einer durchschnittlichen Umsatzrendite von rund 1,5 bis zwei Prozent ist eine Vervielfachung von teils heute zehnfach höheren Energiekosten sofort existenzbedrohend.“ Ohne Unterstützung drohe für viele Unternehmen das wirtschaftliche Aus.

Jeder zweite Händler musste Tarif oder Vertrag wechseln

In einer Umfrage des HDE unter Einzelhändlern gab rund die Hälfte der Befragten an, wegen ausgelaufener Energieverträge bereits zu einem Wechsel von Tarif oder Anbieter gezwungen gewesen zu sein. Und viele von ihnen stehen nun vor dem gleichen Problem wie Unternehmerin Möllenkamp – und bekommen erst mal keinen neuen Vertrag.

Jan-Oliver Heidrich, Geschäftsführer von EHA, dem zentralen Energiedienstleister der Rewe Group, sagt: „Der Handel wird durch die steigenden Energiepreise von drei Seiten angegriffen.“ Zum einen forderten die Lieferanten höhere Preise. Zum Zweiten stiegen die Kosten für den Händler selbst. Und zum Dritten sinke auch die Kaufkraft bei den Kunden, die ebenfalls unter der teuren Energie leiden.

Es gebe deshalb kaum Spielraum, die höheren Energiekosten an die Kunden weiterzugeben. „Damit schlagen sie direkt auf die Marge durch“, so Heidrich. Das gehe für viele Händler an die Substanz.

Das zeigte auch das Beispiel der Handelskette Superbiomarkt, die vor Kurzem in ein Schutzschirmverfahren nach dem Insolvenzrecht geflüchtet ist. Durch die gestiegenen Strompreise waren die Energiekosten um 1,6 bis 1,8 Millionen Euro gestiegen, vom Gewinn war damit nicht mehr viel übrig. Das konnte der Händler nicht kompensieren.

Kauffrau Möllenkamp macht sich große Sorgen: „Ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, alle sagen, dass es massive Konsequenzen haben wird“, berichtet sie. Die ersten Einzelhändler machten jetzt Mittwochnachmittags zu.

Möbelhändler wollen jeden Montag schließen

Die Händler prüfen jede Kostenposition und schauen, wo man noch sparen kann. Das Absenken der Raumtemperatur oder Drosseln der Klimaanlage, wie es Ketten wie Kik oder Rewe bereits angekündigt haben, dürfte dabei nicht reichen. „Dann schließt man vielleicht eine Tiefkühlinsel oder eine Bedientheke“, so Möllenkamp.

Das werde für die Verbraucher spürbar werden. „Viele Händler müssen wahrscheinlich auch Flächen reduzieren und denken darüber nach, Filialen zu schließen“, sagt die Unternehmerin. Auch sie habe sich bereits mit diesem Gedanken beschäftigt. Leicht ist die Entscheidung nicht: „Wenn ein Laden erst mal zu ist, bleibt er zu.“ Und allen in der Branche ist klar, dass es dabei eher die kleinen Einzelhändler treffen wird als große Ketten wie Aldi oder Lidl, die über höhere Rücklagen verfügen.

Deutliche Einschnitte diskutiert auch der Möbelhandel. Die Fachgruppe Möbel und Küche des Mittelstandverbunds vereint 15 Verbundgruppen mit fast 12.000 Möbelhandelsunternehmen. Sie empfiehlt ihren Mitgliedsunternehmen, ihre Geschäfte ab November montags zu schließen, um Energiekosten zu sparen.

„Gerade auch der Möbel- und Küchenfachhandel muss auf die explodierenden Energiekosten reagieren“, erklärt Marc Zgaga, Geschäftsführer des Mittelstandsverbunds. „Während einige Konzerne von der Gasumlage profitieren, fühlen sich viele Mittelständler benachteiligt, weil sie beim Entlastungspaket zu den Energiepreisen nicht berücksichtigt wurden“, klagt er.

Händler profitieren nicht von Entlastungspaketen

Das schließt inhaltlich an den Brief des HDE an Habeck an. Da der Handel nicht zu den gelisteten Branchen der Klima-, Umwelt- und Energiebeihilferichtlinien (KUEBLL-Liste) der EU gehöre, könnten Händler auch keine Zuschüsse zu den gestiegenen Strom- und Gaspreisen beantragen.

Auch die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes auf sieben Prozent für Gaslieferungen aus dem Erdgasnetz bringe für Händler anders als für Privatpersonen keine Entlastung. Denn da die Unternehmen ein Recht zum Vorsteuerabzug haben, bedeute die Mehrwertsteuer für sie nur ein durchlaufender Posten.

„In der Coronakrise wurde den Händlern nur ein Bruchteil des entstandenen Schadens ersetzt“, sagt HDE-Geschäftsführer Genth. Bei vielen sei das Eigenkapital massiv abgeschmolzen. Auch er verweist auf die entsprechend geringen Rücklagen für Ereignisse wie die Energiekrise.

„Ich hatte bisher das Gefühl, die Dramatik der Situation, in der sich viele Unternehmen angesichts der steigenden Energiekosten befinden, ist in der Politik noch gar nicht richtig angekommen“, so Genth. „Aber dank der vielen Gespräche, die wir geführt haben, bewegt sich jetzt langsam etwas“, beobachtet er.

Unternehmerin Möllenkamp berichtet, sie sei jetzt in Verhandlungen mit anderen Anbietern über einen neuen Gewerbestromvertrag. Aber sie mache sich keine Illusionen – eine Verfünffachung der Stromkosten werde es auf jeden Fall geben. Dafür hat sie dann zumindest vorläufig wieder etwas Planungssicherheit. Aber sie betont: „Man kann es drehen und wenden, wie man will, diese Situation bedroht meine Existenz und die ganz vieler Unternehmen in Deutschland.“

