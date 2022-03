Energieversorgung Gas-Stopp für deutsche Unternehmen? Zwei Chefs berichten, wie sie sich auf den Ernstfall vorbereiten

Die Bundesregierung hat die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Firmen wie Kik oder Block House könnten zu den Ersten gehören, die von einer Abschaltung betroffen wären.

Der Chef der Block Gruppe sucht nach Alternativen zu den Gasgrills in den Küchen der Steakhäuser. (Foto: Roman Pawlowski/ Block-Gruppe ) Stefan von Bülow

Düsseldorf Der Gasstreit mit Russland trifft die Steakrestaurants der Block-House-Kette an der kritischsten Stelle. „Ohne Gas sind wir nicht in der Lage, den Betrieb in unseren Küchen aufrechtzuerhalten“, sagt Stefan von Bülow, Vorstandschef der Block Gruppe, dem Handelsblatt. Zubereitet wird auf 400 Grad heißen Gasgrills – und dazu hat das Unternehmen bisher keine Alternative.

Spätestens seit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch die Frühwarnstufe des sogenannten Notfallplans Gas ausgerufen und damit die Wirtschaft vor einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgung gewarnt hat, sind viele Unternehmen in Aufruhr. Sie stellen sich die Frage: Wie halten wir unseren Betrieb aufrecht, wenn wir kein Gas mehr bekommen?

Noch weiß keiner, ob der Extremfall eintritt. Erschwerend kommt für die Planung der Unternehmen dazu, dass es auch keine endgültige Festlegung gibt, welche Unternehmen oder Branchen als Erste von einer möglichen Gasabschaltung betroffen sind.

