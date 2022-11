Energydrink-Hersteller Manager-Trio übernimmt bei Red Bull nach Tod von Gründer Mateschitz

Wien Der österreichische Energydrink-Hersteller Red Bull wird nach dem Tod von Firmengründer Dietrich Mateschitz künftig von einem Managerteam geführt, darunter RB-Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff. Der Sohn des im Oktober verstorbenen Firmenchefs, Mark Mateschitz, werde sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen und sich künftig auf seine Rolle als Gesellschafter konzentrieren, geht aus einem am Freitag veröffentlichten Schreiben an die Belegschaft hervor.

„Wie von meinem Vater und mir vorgeschlagen und gewünscht und von unseren thailändischen Partnern unterstützt, wird ein Board of Directors die Geschäfte von Red Bull führen“, wird Mark Mateschitz in dem Schreiben zitiert.

Das neue Team besteht aus Mintzlaff, derzeit Geschäftsführer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig, der künftig den Bereich Corporate Projects und Investments leiten wird, Franz Watzlawick, der die Führung des Bereichs Beverage Business übernimmt und Alexander Kirchmayr, zuständig für die Finanzagenden.

Mark Mateschitz habe seine Rolle als Head of Organics niedergelegt. „Die Entscheidung ist mir schwergefallen, weil die Organics by Red Bull ein Herzensprojekt von mir sind. Aber ich halte nichts davon, sowohl Angestellter als auch Gesellschafter in der gleichen Unternehmung zu sein“, wird Mateschitz in der Aussendung zitiert. Er wolle sich künftig auf seine Rolle als Gesellschafter konzentrieren.

