Erhöhte Suchtgefahr Juul darf keine E-Zigaretten mehr in den USA verkaufen

Die US-Gesundheitsbehörde verbietet den Verkauf der beliebten Vaping-Produkte. Grund dafür ist das auf Kinder ausgerichtete Marketing.

Mit der Entscheidung enden die seit Jahren andauernden Untersuchungen gegen den Vaping-Anbieter. (Foto: AP) Frau raucht eine E-Zigarette

New York Der amerikanische E-Zigaretten-Anbieter darf in Zukunft seine Produkte nicht mehr in den USA vermarkten. Das hat die US-Gesundheitsbehörde FDA am Donnerstag bekannt gegeben. „Als Folge muss das Unternehmen den Verkauf und den Vertrieb dieser Produkte stoppen. Außerdem müssen alle Produkte, die sich derzeit in den USA auf dem Markt befinden, entfernt werden“, stellte die Behörde klar.

Mit der Entscheidung enden die seit Jahren andauernden Untersuchungen gegen den Vaping-Anbieter. Ihm wird vorgeworfen, mit seinem Marketing gezielt Kinder angesprochen zu haben. Außerdem hat Juul in den USA hohe Nikotinmengen erlaubt, die Menschen schneller abhängig machen und die in anderen Ländern wie Deutschland verboten sind.

Auch für den Tabakkonzern Altria ist das Verkaufsverbot ein herber Schlag. Altria hatte 2018 12,8 Milliarden für einen 38-Prozent-Anteil an Juul investiert. Der Aktienkurs war bereits am Mittwoch deutlich gefallen, als das „Wall Street Journal“ berichtet hatte, dass die FDA die Produkte verbieten könnte.