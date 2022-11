Ernährung Glutenfrei: So schaffte es Dr. Schär von der Reformhausnische zum globalen Marktführer

Burgstall Vor 40 Jahren war Dr. Schär nur ein lokaler Player in Südtirol. Zwar ist das Unternehmen immer noch in Burgstall zu Hause, nicht weit von Bozen, am Fuße der Alpenausläufer Norditaliens. Doch die glutenfreien Produkte werden mittlerweile in mehr als 100 Ländern verkauft: Bei McDonald’s gibt es sie als Burger-Brötchen, bei der Lufthansa im Bordbistro, in vielen Hotels liegen einzeln verpackte Brotscheiben – hergestellt ganz ohne glutenhaltiges Getreide.

Die Firma, 1981 von Ulrich Ladurner gegründet, hat sich innerhalb kürzester Zeit zum Global Player für glutenfreie Lebensmittel gewandelt. Aus der Reformhausnische hat es die Marke in Supermärkte und Drogerien geschafft. Allein in der Bundesrepublik gibt es 11.000 Verkaufspunkte mit durchschnittlich 32 Artikeln im Regal.

90 Prozent des Umsatzes macht derzeit die Marke Schär aus, unter der die glutenfreien Lebensmittel firmieren. Rund ein Prozent der Bevölkerung leidet laut diversen Studien an Zöliakie, einer Autoimmunerkrankung, die beim Verzehr von Gluten zu entzündlichen Veränderungen in der Darmschleimhaut führt. „Menschen leiden oft jahrelang an Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall und diffusem Unwohlsein“, weiß CEO Philipp Schoeller, der das Unternehmen seit zwei Jahren leitet.

Gluten bezeichnet eine bestimmte Eiweißkomponente, die in verschiedenen Getreidesorten wie Weizen, Roggen oder Gerste. Als „glutenfrei“ können Produkte bezeichnet werden, die höchstens 20 Milligramm Gluten je Kilogramm enthalten.

Davon gibt es im Supermarktregal mittlerweile immer mehr. Allein Schär betreibt unter anderem Werke in Deutschland, den USA, Brasilien und der Türkei. Die Produktpalette reicht von Brötchen und Keksen über Pizzateig und Nudeln bis hin zu Fertiggerichten. Lag der Umsatz vor 20 Jahren noch bei 20 Millionen Euro, waren es zuletzt rund 440 Millionen Euro.

„Wir verbessern das Leben von Menschen mit speziellen Ernährungsbedürfnissen“, sagt Schoeller. Gluten mache einen Teig gut backbar, sei für die kleinen Bläschen verantwortlich, eine gute Netzstruktur. „Diese Proteine zu ersetzen ist eine Kunst.“ Der promovierte Kaufmann in den Mittfünfzigern ist der erste externe Chef, bis dato führte Gründer Ladurner selbst die Geschäfte. Der 73-Jährige ist heute Präsident des Verwaltungsrats, auch die zweite Familiengeneration ist schon in den Kontrollgremien vertreten.

Hohe Dunkelziffer von Zöliakie-Patienten

Schoeller wuchs selbst in einer Unternehmerfamilie auf, war zusammen mit seinem Vater geschäftsführender Gesellschafter einer Spinnerei, die sie 2007 verkauften. Anschließend ging er in die Food-Industrie, war CEO des Schokounternehmens Stollwerck, wechselte später in die Schweiz zu Barry Callebaut, einem der größten Schokoladenproduzenten der Welt. Er soll Dr. Schär nun weiter internationalisieren – und noch innovativer machen.

Neben den glutenfreien Lebensmitteln sind bereits zwei weitere Linien hinzugekommen: Flavis bietet salz- und proteinarme Produkte für Patienten mit einer chronischen Niereninsuffizienz. Kanso ist ein Sortiment für ketogene Diät, also für Menschen mit Problemen bei der Fettverwertung.

Die Kernzielgruppe sind aber weiterhin Patienten mit Zöliakie, Gluten-Weizen-Sensitivität, Reizdarmsyndrom und Weizenallergie.

Direkt hinter der Verwaltung wird im Werk produziert. (Foto: Dr. Schär) Zentrale von Dr. Schär in Burgstall

Nicht immer gebe es in der Ärzteschaft das Verständnis für die Krankheit: „Dabei kann man Zöliakie mittlerweile über einen Bluttest und eine anschließende Magen-Darm-Spiegelung diagnostizieren“, sagt Schoeller. Schätzungen zufolge liege die Dunkelziffer unerkannter Fälle bei 75 Prozent. Dr. Schär will künftig mehr aufklären, bis Jahresende in Deutschland ein Onlineportal für Darmgesundheit starten, um Menschen mit Beschwerden auf dem Weg zur Diagnose zu begleiten.

Grundsätzlich habe das Unternehmen recht, dass Zöliakie nicht ausreichend oft diagnostiziert werde, erklärt der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAb). „Aber daran werden auch kostenlose Sprechstunden für Patienten nichts ändern.“ Die Ärzte müssten besser geschult und informiert sein, die entsprechende Zöliakie-Leitlinie kennen und danach handeln.

Hamsterkäufe in der Coronazeit

Die Pandemie indes hat Dr. Schär finanziell kaum gespürt. „Weil unsere Konsumenten auf die Produkte angewiesen sind, gab es in einigen Monaten sogar Hamsterkäufe“, betont Schoeller. Ein Zöliakie-Patient könne nicht einfach ein normales Brötchen essen. „20 Milligramm Gluten pro Kilo sind die Obergrenze, das ist nur ein Brotkrümel.“

Die Firma mit ihren 1500 Mitarbeitern blickt fast überall auf Wachstum: In der Türkei beziehen sie gerade ein neues Werk. In Argentinien haben sie ihren Partner rausgekauft und sind nun hundertprozentige Eigentümer. In den USA sind sie dabei, eine zweite Produktionslinie zu bauen.

Einziger Rückschlag ist Russland: Seit 2017 war Dr. Schär vor Ort, hatte in Moskau ein kleines Büro, um die Produkte im russischen und eurasischen Raum zu vermarkten. Heute ist das Land kein Thema mehr. Die drei Kernmärkte sind Deutschland, Italien und USA, die zusammen rund die Hälfte des Gruppenumsatzes ausmachen. „Wobei Deutschland und Italien eher saturiertere Märkte sind und Amerika noch stark im Aufbau ist“, sagt Schoeller.

Als große Herausforderung nennt er die Personalsuche: „Es fehlen Spezialisten auf der einen Seite und gut geschultes Personal für die Linien auf der anderen“, sagt Schoeller. Künftig Arbeiter für die Nachtschicht zu finden werde „ein echtes Thema“. Hinzu kommen die steigenden Kosten für Energie, Transport und Rohstoffe. „Die Agrarmärkte sind vollkommen aus den Fugen geraten“, sagt Schoeller. Der Preis für Maisstärke, die Hauptzutat der meisten Produkte, habe sich in den vergangenen 18 Monaten verdreifacht. „Um Preiserhöhungen kamen wir daher nicht herum.“

Kritik an glutenfreier Ernährung als Trend

Das Angebot an glutenfreien Lebensmitteln hat in den vergangenen Jahren insgesamt deutlich zugenommen. Zwar gibt es keine genauen Zahlen. „Aber auch etablierte Hersteller bauen ihr Sortiment weiter aus“, heißt es von der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft (DZG). Heute finde sich in Supermärkten, Drogerien, Biomärkten und Discountern „meist ein umfassendes Angebot glutenfreier Lebensmittel“.

Leider sei die Auswahl an hochwertigen glutenfreien Produkten im Vergleich zu glutenfreien Snackprodukten „deutlich kleiner und schlechter verfügbar“, meint der DAAb. Der Verband rät Betroffenen eher dazu, Produkte selbst herzustellen, weil dann „deutlich weniger Inhaltsstoffe und Zusatzstoffe enthalten sind“. Auch die Ballaststoffqualität, unabdingbar für eine gute Verdauung, sei dann „besser anzupassen“.

Kritisch sieht man beim DAAb auch die glutenfreie Ernährung als Trend. Bei der Marke Schär machen Menschen, die die Produkte ohne medizinische Indikation kaufen, laut Schoeller „ungefähr ein Drittel“ aus. „Wir können Betroffenen, die nicht an einer Zöliakie leiden, nur empfehlen, sich in die Hände einer kompetenten geschulten Ernährungsfachkraft zu begeben, bevor strikte Diäten aufgrund von Verdachtsdiagnosen durchgeführt werden.“

Für Zöliakie-Patienten sei die steigende Nachfrage nach glutenfreien Produkten „Fluch und Segen zugleich“, heißt es von der DZG. Zwar werde das Angebot insgesamt breiter, gleichzeitig könne es aber zu Problemen in Restaurants führen. „Für Zöliakie-Erkrankte muss die Speise nicht nur glutenfrei sein, sondern auch frei von Kontamination gekocht und serviert werden.“

Reine Trendesser haben das Problem nicht. Es bestehe das Risiko, dass Zöliakie-Erkrankte „als pingelig und schwierig angesehen werden“, wenn sie Küche und Service mit dem Thema Kontamination konfrontierten.

