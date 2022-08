Erntebilanz Getreideernte fällt besser aus als 2021 – Trockenheit sorgt für Probleme

Gerste-Ernte in Sachsen-Anhalt

Berlin Die Trockenheit sorgt auch in diesem Jahr für eine vergleichsweise maue Ernte in Deutschland. Die Getreideernte beläuft sich nach Schätzung des Deutschen Bauernverbands (DBV) auf etwa 43 Millionen Tonnen.

Damit können die Landwirte zwar fast zwei Prozent mehr einfahren als im vergangenen Jahr. Die Erntemenge liegt aber immer noch sehr deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre 2014-2021 von 45,6 Millionen Tonnen, wie der Verband am Dienstag zur Erntebilanz mitteilte.

„Die in vielen Regionen des Landes lang anhaltende Trockenheit zeigt erneut, dass die Landwirte die Auswirkungen des Klimawandels sehr direkt zu spüren bekommen“, sagte Bauernverband-Präsident Joachim Rukwied.

Die diesjährige Getreideernte falle quantitativ gesehen etwas besser aus als 2021. „Die Qualitäten speziell beim Weizen lassen aber vielfach zu wünschen übrig“, betonte Rukwied. Die regionalen Unterschiede seien dabei noch stärker ausgeprägt als in den Vorjahren. Ein großer Unsicherheitsfaktor sei in diesem Jahr die zu erwartende Erntemenge beim Körnermais. Dieser habe in vielen Regionen massiv unter der Trockenheit der vergangenen Wochen gelitten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Schaut man sich die Erträge in den letzten Jahren an, wird deutlich, dass es keinen Spielraum für weitere flächendeckende Einschränkungen bei der Erzeugung von Nahrungsmitteln geben darf“, erläuterte Rukwied. „Die von der EU-Kommission geplanten pauschalen Anwendungsverbote von Pflanzenschutzmitteln sind unverantwortlich und würden die Lebensmittelversorgung in Europa gefährden.“

Aussaat für nächstes Jahr gefährdet

Anfangs war die Entwicklung der Kulturen dem Verband zufolge in fast allen Landesteilen noch zufriedenstellend. Ab März sank die Niederschlagsmenge demnach in einigen Regionen jedoch stark, während es anderswo noch normal regnete.

„Die Erträge und Qualitäten fallen dementsprechend je nach Niederschlagsverteilung sehr unterschiedlich aus“, sagte Rukwied. „Nach wie vor leiden Herbstkulturen wie etwa Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben in den Dürregebieten inzwischen massiv, so dass auch hier regional mit erheblichen Ertragseinbußen gerechnet werden muss.“

Auch für die anstehende Raps- und Zwischenfrucht-Aussaat sei es mancherorts viel zu trocken. „Außerdem trifft die Dürre auch die Tierhalter“, warnte der DBV-Chef. Zum Teil müssten bereits die Wintervorräte angebrochen werden, um die Futterversorgung sicherzustellen.

Mehr: Mit diesen Maßnahmen will Deutschland die Folgen von Wetterextremen abmildern