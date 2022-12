Espresso-Unternehmer Bedroht durch den Klimawandel: Andrea Illy fordert Hilfsfonds für die Kaffeebauern

50 Prozent der Kaffee-Anbaufläche könnten bis Mitte des Jahrhunderts dem Klimawandel zum Opfer fallen. Der Verwaltungsratschef der Kaffeedynastie illycaffè aus Italien will den Bauern helfen.

Bis 2026 soll das Unternehmen aus Norditalien an die Börse gehen. (Foto: Bloomberg) Espresso-Tasse von Illy

Rom Schwere Kerzenständer auf den Tischen, die Decke voller Fresken, an den Wänden von Gold umrahmte Kunst. Die Hauptdarsteller des Abends, zu dem Andrea Illy in einen der schönsten Palazzi Roms geladen hat, gehen in all dem Pomp fast unter: Kaffeebauern aus aller Welt, die hier für ihre Bohnenernte prämiert werden. Sie kommen aus Brasilien, Kolumbien, Indien, insgesamt sind es neun Länder, aus denen Illy und seine gleichnamige Espresso-Firma ihren Rohstoff importieren.

Der Familienfirma aus dem Nordosten Italiens geht es gut, trotz Pandemie und Ukrainekrieg, trotz steigenden Energie- und Transportkosten. Im Jahr 2021 lag der Umsatz bei einer halben Milliarde Euro, ein Plus von 17,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und auch die erste Jahreshälfte 2022 lief stark, der Umsatz stieg verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 21 Prozent.