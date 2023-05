EU-Gericht Lufthansa-Hilfen hätten nicht genehmigt werden dürfen

Die EU-Kommission habe bei der Bewilligung der Milliardenhilfen für den größten deutschen Fluganbieter Fehler gemacht. Aus mehreren Gründen muss die Lufthansa aber keine Folgen fürchten.

In der Coronapandemie rettete der deutsche Staat die Fluggesellschaft. Bei der Genehmigung dazu machte die EU-Kommission Fehler. (Foto: Bloomberg) Lufthansa-Flugzeug

Luxemburg Die EU-Kommission durfte die milliardenschweren Hilfen der Bundesregierung für die Lufthansa in der Pandemie nach Ansicht des EU-Gerichts nicht genehmigen. Das teilten die Richter am Mittwoch in Luxemburg mit. Gegen das Urteil ist eine Revision vor dem Europäischen Gerichtshof möglich. Die Kommission habe bei ihrer Entscheidung mehrere Fehler gemacht, wie aus der Pressemitteilung zum Urteil hervorgeht:

So habe sie fälschlicherweise angenommen, dass die Lufthansa ihren Finanzbedarf nicht über die Märkte habe decken können.

Außerdem habe die EU-Kommission keinen Mechanismus verlangt, der einen Anreiz für die Lufthansa geschaffen hätte, die Kapitalbeteiligung Deutschlands baldmöglichst zurückzukaufen.

Weiterhin sei die „beträchtliche Marktmacht“ der Lufthansa an bestimmten Flughäfen verneint worden.

Außerdem habe die EU-Kommission Verpflichtungen akzeptiert, die einen wirksamen Wettbewerb einschränken könnten.

Damit gaben die Richter den Lufthansa-Konkurrenten Ryanair und Condor teilweise Recht. Diese hatten gegen die Genehmigung der Hilfen durch die EU-Kommission geklagt.