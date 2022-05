Europäische Luftfahrtaufsicht Airbus muss den A321XLR möglicherweise umbauen

Die Aufsicht könnte Änderungen an der Unterseite des Langstreckenjets anordnen, um die Feuergefahr zu reduzieren. Die Folgen für die Reichweite sind unklar.

Paris, Frankfurt Der europäische Flugzeugbauer Airbus muss möglicherweise sein neues Langstreckenflugzeug A321XLR überarbeiten. Die europäische Luftfahrtaufsicht (EASA) könne Änderungen bei der Verkleidung an der Unterseite fordern, sagte ein Brancheninsider der Nachrichtenagentur Reuters und bestätigt damit einen Bloomberg-Bericht. Damit solle die Feuergefahr reduziert werden, die von einem zentralen Treibstofftank ausgehe.

Bloomberg zufolge könnte sich durch die Änderungen die Reichweite der Maschine verringern. Jedoch ist es in nicht ungewöhnlich, dass die Luftfahrtbehörden in der Phase der Zertifizierung eines neuen oder überarbeiteten Flugzeugs noch Änderungen verlangen. Diese werden gemeinsam mit dem Hersteller diskutiert und umgesetzt. Ob und wie die zusätzliche Schutzmaßnahme sich also auf die Leistungsfähigkeit des neuen Modells auswirken wird, ist daher noch völlig unklar. Wie aus Unternehmenskreisen zu hören ist, erwarten die Entwickler von Airbus keine signifikanten Folgen für die Reichweite.

Offiziell hält sich Airbus bei dem Thema bedeckt. Ein Sprecher sagte, das Unternehmen sei in Gesprächen mit der EASA über die Zulassungsvoraussetzungen. Solange dieser Prozess laufe, könne man sich dazu nicht äußern. Airbus werde Details nennen, sobald das Verfahren abgeschlossen sei. „Sicherheit ist unsere erste Priorität, und wir werden die Behörden ihre Arbeit ohne Zeitdruck machen lassen." Die EASA war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Die Langstreckenversion des A321 wurde 2019 angekündigt und und wird seitdem stark nachgefragt. Die Maschinen sollen auf eine Reichweite von 8700 Kilometern kommen – das sind 15 Prozent mehr, als herkömmliche Kurz- und Mittelstreckenmaschinen schaffen. Die Maschinen könnten etwa auf dem kürzesten Weg ohne Zwischenstopp von Deutschland bis nach Shanghai fliegen.

Mit dem Flugzeug setzt der europäische Luftfahrtkonzern den Rivalen Boeing unter Druck. Der US-Konzern arbeitet nach wie vor an der Bewältigung der Krise, die durch zwei Abstürze der Boeing 737 Max ausgelöst wurden. Bei der modernisierten Version des Kurz- und Mittelstreckenjets hatte Boeing eine Software fehlerhaft programmiert und zu wenig Details über das neue Systems bekanntgegeben. Die andauernde Krise bindet Kapazitäten bei Boeing, die Amerikaner konnten bisher kein Konkurrenzmodell zum Airbus A321 XLR präsentieren. Viele Airlines suchen aktuell aber ein Flugzeug für die Langstrecke, das kleiner und schneller zu füllen ist. Denn in der direkten Verbindung von Städten ohne Umstieg über ein Drehkreuz sehen die Airline-Manager großes Wachstumspotential. Mehr: Probleme im zivilen Flugzeugbau, zu wenig Geld für die Entwicklung: Wie Boeing um den Anschluss kämpfen muss