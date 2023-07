 Event-Branche: US-Investor übernimmt schwäbischen Lautsprecher-Hersteller

Unter dem neuen Eigentümer will das Unternehmen noch stärker in den Bereichen Technologie und Dienstleistungen weiterentwickeln.

Frankfurt Vier Jahre nach dem Start einer ersten Auktion hat sich für den Konzertlautsprecher-Hersteller D&B ein Käufer gefunden. US-Finanzinvestor Providence übernimmt das Unternehmen aus dem schwäbischen Backnang, wie aus einer Mitteilung vom Montag hervorgeht.

Ardian, eine französische Private-Equity-Gesellschaft, verkauft die Firma zu einer Bewertung von rund 650 Millionen Euro, erklärten mehrere mit der Transaktion vertraute Personen. Die Investoren lehnten eine Stellungnahme zum Preis ab.

Ardian hatte D&B 2016 erworben, in die Internationalisierung investiert und drei Jahre später zum Verkauf gestellt. Kaum waren erste Gebote für die Firma eingegangen – unter anderem von Providence –, brach die Coronapandemie aus und die meisten Events wurden abgesagt. Das Geschäft von D&B krachte ein. Das Betriebsergebnis (Ebitda) sank von 45 Millionen Euro auf rund 20 Millionen Euro.

Nach der Durststrecke der Jahre 2020 und 2021 erholte sich die Firma allerdings rasant, und Umsatz sowie Gewinn stiegen auf Vor-Pandemie-Niveau. Daraufhin startete Ardian im Frühjahr eine neue Auktion, die nun erfolgreich zum Abschluss gebracht wurde.

In diesem Jahr wird Finanzkreisen zufolge bei einem Umsatz von knapp 300 Millionen Euro ein Betriebsergebnis von mehr als 60 Millionen Euro angepeilt. Innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre peilt D&B unter dem neuen Eigentümer sogar eine Verdopplung des Geschäfts an, wie eine mit dem Vorgang vertraute Person sagte.

Rundumpaket: D&B bietet auch Vor-Ort-Installation seiner Geräte an

D&B stellt Audio- und Lichtsysteme für Stadien, Konzertsäle und Konferenzräume her, aber auch mobile Systeme, die etwa für Freilichtkonzerte genutzt werden. Dabei bietet die Firma zunehmend Dienstleistungen an, etwa die Installation vor Ort und Wartung; zu diesem Zweck übernahm sie vor Kurzem die Serviceanbieter White Light und SFL. Die Dienstleistungen verhelfen D&B zu planbaren, wiederkehrenden Umsätzen.

Providence will Finanzkreisen zufolge die Firma, die etwa mit der französischen L-Acoustics konkurriert, noch stärker in Richtung Technologie und Dienstleistungen weiterentwickeln. Ein Aspekt sind etwa Liveübertragungen von Popkonzerten in andere Konzertsäle, wobei ein starkes Augenmerk auf Tonqualität gelegt wird.

Providence bringt dabei Expertise mit, die der Investor mit Portfoliofirmen erworben hat. Die Investmentgesellschaft besitzt etwa den US-Veranstaltungstechnik-Anbieter TAIT, den Liveevent Veranstalter Superstruct und den Theaterbetreiber Ambassador Theatre Group.

Seit dem Einstieg von Ardian hat sich die Belegschaft von D&B auf mehr als 1000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verdreifacht, insbesondere indem neue Märkte außerhalb Europas erschlossen wurden. Auch künftig sollen die Mitarbeiterzahlen steigen. „Der weltweite Wachstumstrend für Events, Konzerte und Großveranstaltungen hat sich nach einer Zwangspause durch die Coronapandemie unverändert fortgesetzt“, sagte D&B-CEO Amnon Harman.

Das Unternehmen wurde 1981 von den Unternehmern Jürgen Daubert und Rolf Belz in der Nähe von Stuttgart gegründet. Ehemalige und heutige Manager halten weiterhin rund 15 Prozent an dem Unternehmen.

