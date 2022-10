Express-Lieferdienste Interne Zahlen aus geplantem Gorillas-Deal zeigen: Der Absturz der Lieferdienste ist in vollem Gang

Frankfurt, Berlin, Düsseldorf Europas führender Expresslieferdienst Getir müsste Finanzkreisen zufolge bei einer Übernahme des deutschen Wettbewerbers Gorillas dem Absturz der Branche Tribut zollen. Dem türkischen Unternehmen drohen deutliche Abschläge der eigenen Bewertung.

Im Gespräch ist eine Bewertung von sieben Milliarden Dollar – einschließlich Gorillas. Das geht aus Verkaufsunterlagen hervor, die das Handelsblatt einsehen konnte. Bei der jüngsten Finanzierungsrunde im März war die Käuferfirma noch mit zwölf Milliarden Dollar bewertet worden. Getir und Gorillas lehnten Stellungnahmen dazu ab.

Getir befindet sich derzeit in „fortgeschrittenen Verhandlungen“ um eine Übernahme von Gorillas, wie das Handelsblatt am Montag berichtete. Beide Unternehmen haben den Unterlagen zufolge eine sechswöchige Exklusivität für Verhandlungen vereinbart.

Den vorläufigen Plänen zufolge ist ein Deal im Gespräch, der Gorillas mit 940 Millionen Dollar bewertet. Dabei sollen die Eigner des deutschen Unternehmens neue Getir-Aktien im Wert von 840 Millionen Dollar erhalten – davon das Management 40 Millionen. Insgesamt bekämen die Gorillas-Eigentümer einen Anteil von zwölf Prozent an Getir und zusätzlich eine Barzahlung von 100 Millionen Dollar.

Die Bewertung ist dabei unter anderem daran gebunden, dass sich das Geschäft bis zum Abschluss der Transaktion nicht wesentlich verschlechtert und danach keine Restrukturierungskosten mehr offen sind.

Um weiter in das Wachstum investieren zu können, soll Getir auch frisches Geld von Investoren erhalten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Dabei könnten die Gorillas-Eigentümer, die in den vergangenen Monaten um eine neue Finanzierungsrunde für den Lieferdienst gerungen hatten, Geld nachschießen.

Zudem sei eine Geldspritze in Höhe bis zu einer Milliarde Dollar – in Eigen- und Fremdkapital – vom Investor Mubadala aus Abu Dhabi im Gespräch. Bei welcher Unternehmensbewertung eine solche neue Getir-Finanzierungsrunde abgeschlossen werden könnte, sei allerdings noch unklar, hieß es.

Konsolidiert Staatsfonds Mubadala jetzt den Markt?

Das frische Geld dürften die fusionierten Firmen dann auch einsetzen, um Gorillas größtem deutschem Wettbewerber Flink zuzusetzen. Für den ist der Deal noch aus einem zweiten Grund höchst brisant: Getir-Investor Mubadala ist dort nämlich ebenfalls Anteilseigner. Manche Investoren erwarten bereits, dass der Staatsfonds aus den Vereinigten Arabischen Emiraten die Konsolidierung fortsetzen und irgendwann auch Flink kaufen will. Auch Flink und Mubadala lehnten Stellungnahmen zu den Verhandlungen ab.

Die Bewertung von Gorillas bei dem möglichen Getir-Deal entspricht weniger als einem Drittel der Bewertung bei der jüngsten Finanzierungsrunde im Herbst 2021. Dabei hatte das Unternehmen 860 Millionen Euro (damals knapp eine Milliarde Dollar) zu einer Bewertung von rund 3,1 Milliarden Dollar eingesammelt. Damals kam auch der Essenslieferdienst Delivery Hero mit an Bord.

Dem Lieferdienst droht verschärfte Konkurrenz durch eine Übernahme von Gorillas durch Getir. (Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer) Flink-Fahrer in Düsseldorf

Insgesamt sind bis zum jetzigen Zeitpunkt nach Unternehmensangaben rund 1,2 Milliarden Dollar an Investorengeld in die Firma geflossen. Demnach wird nun weniger an die Geldgeber wieder ausgeschüttet, als sie ursprünglich investiert haben.

Das muss allerdings noch nicht bedeuten, dass sämtliche Wagniskapitalgeber einen Verlust einstreichen. Einerseits können sie darauf bauen, dass ihre Getir-Anteile sich wieder auf ein höheres Niveau entwickeln. Andererseits dürften nach marktüblichen Konditionen sogenannte Liquidationspräferenzen vereinbart worden sein. Das hieße, dass zuerst die zuletzt mit großen Schecks eingestiegenen Investoren ihr Geld zurückbekommen.

Schlechter ausgehen könnte der Deal nach jetzigem Stand allerdings für die Frühphaseninvestoren der ersten Stunde, die in der Regel ganz zum Schluss bedient werden.

Nach dem Lieferboom in der Coronakrise, in dem Anbieter wie Gorillas, Getir und Flink rasant wuchsen und viele Kunden gewannen, setzen den Anbietern nun die gestiegenen Lebensmittelpreise und die Wirtschaftskrise zu. Hinzu kommen die hohen Logistik- und Personalkosten, an denen sich wenig ändern lässt.

Gorillas macht sich seit Monaten fit für Verkauf

Auf die neuen Realitäten reagierte Gorillas in diesem Jahr – ähnlich wie Getir – mit Entlassungen. Zudem zog sich das deutsche Unternehmen aus mehreren europäischen Märkten zurück. Als Ziel wurde ausgegeben, möglichst schnell aus den Verlusten herauszukommen und schwarze Zahlen zu schreiben. Das hatten auch Investoren gefordert.

Bisher liefern sich alle drei Anbieter in Deutschland einen kostenintensiven Kampf um die Kunden. (Foto: IMAGO/Jürgen Ritter) Getir-Werbung in Berlin

All die vorgenommenen Schritte sollten den Lieferdienst attraktiver für Käufer machen. Dafür musste Gorillas selbst Geld in die Hand nehmen. Intern wurden die Restrukturierungskosten seit Mai mit 55 Millionen Euro beziffert, wie Unterlagen zeigen, die das Handelsblatt einsehen konnte. Gorillas veröffentlicht wie die Konkurrenz keine aktuellen Geschäftszahlen.

Getir – bekannt für seine lila-gelben Boxen – ist im Gegensatz zu den deutschen Wettbewerbern Gorillas und Flink schon deutlich länger auf dem Markt und wurde bereits 2015 gegründet. Zugleich verfügt das Istanbuler Unternehmen dank seiner finanzstarken Investoren über reichlich finanzielle Mittel. In den deutschen Markt ist die Firma später als die Konkurrenz eingetreten.

Eine Übernahme von Gorillas würde das Standbein hierzulande wie auch in Europa auf einen Schlag deutlich vergrößern und gäbe dem Unternehmen mehr Schlagkraft im Wettbewerb mit Flink. Dem türkischen Unternehmen wird nachgesagt, dass ihm noch das Wissen um die Bedürfnisse der deutschen Kunden fehlt.

Bisher liefern sich alle drei Anbieter in Deutschland einen kostenintensiven Kampf um die Kunden, die bereit sind, für eine schnelle Lieferung per Fahrradkurier einen Aufschlag in Form von Gebühren zu zahlen. Über eine Konsolidierung wird seit Langem spekuliert.

Gorillas wurde erst 2020 von Kagan Sümer gegründet und bei der letzten Finanzierungsrunde vor rund einem Jahr ähnlich wie Flink mit drei Milliarden Dollar bewertet. Allerdings schreibt das Unternehmen, das auf schwarze Rucksäcke beim Transport der Lebensmittel setzt, hohe Verluste.

Im Markt wurde daher immer wieder spekuliert, wann das Unternehmen neues Geld aufnehmen muss. Gespräche über eine frische Kapitalspritze liefen seit Monaten. Ob Sümer im Falle eines Kaufs durch den türkischen Wettbewerber seinen Posten behält, gilt in der Branche als fraglich.

