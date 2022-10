Express-Lieferdienste Türkischer Lieferdienst Getir verhandelt über Kauf von Gorillas

Nach dem Ende des Liefer-Booms sind die Anbieter unter Druck geraten. Gorillas könnte nun verkauft werden – und die Bewertung dürfte dabei deutlich fallen.

Das Berliner Start-up verhandelt mit Getir über einen Verkauf. (Foto: IMAGO/ANP) Gorillas

Berlin, Frankfurt, Düsseldorf Die von vielen Experten erwartete Konsolidierung bei den Expresslieferdiensten nimmt Form an. Der Pionier der Branche in Europa, das türkische Getir, sei in „fortgeschrittenen Verhandlungen“ über eine Übernahme des Berliner Konkurrenten Gorillas, erfuhr das Handelsblatt am Montag von mehreren mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Die Eigentümer von Gorillas würden dabei teilweise in Getir-Aktien und zum Teil in bar bezahlt werden. Eine endgültige Entscheidung sei noch im Herbst zu erwarten. Aktuell seien viele Parteien in die Gespräche involviert. Der Kauf wäre den Insidern zufolge für Gorillas mit einer deutlichen Abwertung auf weniger als eine Milliarde Dollar verbunden, die auch die aktuellen Probleme von Gorillas widerspiegelt.