Fachkräftemangel Kaum Köche, keine Kellner: Wie Restaurants trotz Personalnot überleben

Nach zwei Jahren Pandemie braucht die Gastronomie neue Konzepte: Von selbst zapfenden Gästen, Burgern per Touchscreen und neuem Stolz auf exzellenten Service.

So schlimm wie jetzt sei die Personalnot noch nie gewesen. (Foto: Getty Images, Alvarez) Ein Kellner

Berlin Wie viele Leute für ihn arbeiten? Da muss Alexander Slobine erstmal kurz nachdenken. Seine „The Catch Family Holding“ betreibt zwei Restaurants in Berlin und vier in Riga.

„Ich denke, über 200 Leute, ich würde sagen in Berlin um die 40.“ Slobine, grüner Kapuzenpulli, graue Kunststoffbrille, sitzt im „November“ in Prenzlauer Berg, einem neuen Eckrestaurant in warmen Holz- und Beigetönen, das er um ein Haar gar nicht hätte eröffnen können. Jedenfalls noch nicht.

Dann gäbe es morgens keine japanischen Ricotta-Pancakes, abends kein Carpaccio vom Thunfischbauch mit Dashi-Gelee und zwischendrin nicht mal einen Kaffee auf der Terrasse. „Wahrscheinlich würden wir immer noch nach Personal suchen“, vermutet Slobine.

Seit 20 Jahren ist er in der Branche. Über Personalnot würde immer geklagt, sagt er, doch so schlimm wie jetzt sei die Situation noch nie gewesen. Dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga zufolge beklagen 66 Prozent der Betriebe akuten Personalmangel.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen