Fahrradhersteller Kaufzurückhaltung trifft jetzt auch die Fahrradbranche – Rose Bikes senkt die Preise

Thorsten Heckrath-Rose sieht eine Besserung bei den Lieferengpässen. Mit der Preisreduzierung will er neue Kaufimpulse setzen – und diese durch Kostensenkung in der Produktion ausgleichen.

Mitten in der Konsumkrise senkt das Fahrradunternehmen die Preise. (Foto: ROSE Bikes GmbH) Fertigung bei Rose Bikes

Düsseldorf Nach Jahren des Booms trifft die getrübte Verbraucherstimmung auch die Fahrradbranche. „Das Interesse der Kunden ist immer noch hoch, auch immer noch über Vorjahr“, berichtet Thorsten Heckrath-Rose, Mitinhaber und Geschäftsführer des Fahrradunternehmens Rose Bikes. „Aber auch wir spüren eine Kaufzurückhaltung, es dauert viel länger, bis sich der Kunde zu einem Kauf entschließt.“

Um wieder gezielte Kaufimpulse zu setzen, senkt der Fahrradhersteller die Preise nun im Schnitt um 15 Prozent. „Der Verbraucher braucht jetzt das Vertrauen, dass nicht immer alles nur teurer wird“, erklärt Heckrath-Rose im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Die sinkende Konsumstimmung trifft die ganze Branche. „Bei den Fahrradabsätzen in Deutschland ist in den vergangenen Wochen mit steigender Inflation Kaufzurückhaltung insbesondere in den günstigeren Preisklassen zu spüren“, teilte der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) vor Kurzem mit. Auch im Geschäft mit Ersatzteilen sei die Zurückhaltung der Kunden zu spüren.

