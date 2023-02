 Fahrräder und E-Bikes: Erlebt die Fahrradbranche 2023 eine Flaute?

Ein Hersteller ist insolvent, die Lager sind stark gefüllt, die Preise unter Druck. Doch die Industrie rechnet mittelfristig mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Laut Fahrradverband mieteten viele Kunden die teuren Elektrofahrräder für eine bestimmte Zeit. (Foto: imago images/Westend61) Mann mit E-Bike

München In der zuletzt erfolgsverwöhnten Fahrradbranche häufen sich die Warnsignale. „Die Lager der Händler sind voller Ware, die sie vor ein, zwei Jahren bestellt haben“, sagt Urs Keller, Deutschlandchef des amerikanischen Radherstellers Trek. Der traditionsreiche Produzent Prophete meldete bereits Insolvenz an; einzelne Läden machten dicht. Und der Hersteller Rose Bikes kündige an, die Preise im Schnitt um 15 Prozent zu senken.

Dabei war die Branche zuletzt von Erfolg zu Erfolg geeilt. In der Pandemie entdeckten viele Menschen das Fahrradfahren für sich. Weil die Nachfrage so hoch war und die Lieferketten unterbrochen, mussten die Kunden teilweise monatelang auf ein neues E-Bike oder auch nur den passenden Schalthebel warten. Das scheint sich nun zu ändern.

