Familienunternehmen Der hohe Dieselpreis bringt deutsche Krabbenfischer in Existenznot

Düsseldorf Normalerweise hätte Ted Sönnichsen jetzt keine Zeit für ein Interview. Ende März war er in den vergangenen 32 Jahren stets längst auf hoher See. Nun vermisst er die Seeluft, den Blick über das dunkelblaue Meer und das Leben auf dem Schiff. Sönnichsen ist Krabbenfischer. Seit seiner Jugend lebt er fast neun Monate im Jahr auf einem Kutter in der Nordsee.

Weil aber die Spritpreise momentan dreimal so hoch sind wie üblich, lohnt sich das Fischen nicht mehr. Für Sönnichsen und seine Kollegen ist die Lage hochdramatisch, die letzten Reserven sind aufgebraucht. „Wir sprechen hier von Tagen“, sagt der 48-Jährige. Dann drohe den Fischereibetrieben die Insolvenz.

Die Nordsee-Krabbenfischer stecken in einer tiefen Krise. Einige von Sönnichsens Kollegen haben bereits Konkurs angemeldet. Während der Preis für einen Liter Schiffsdiesel im vergangenen Jahr zwischen 50 und 60 Cent lag, müssen die Fischer nun 1,50 Euro zahlen.

„Für den Preis kann keiner rausfahren“, sagt Dirk Sander, ehemaliger Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft der Deutschen Krabbenfischer. „Wenn noch einer fährt, dann nur so lange, bis der Tank leerläuft“, ergänzt Sander, dessen Erzeugergemeinschaft rund 100 Betriebe zwischen Sylt in Schleswig-Holstein und Ditzum in Ostfriesland vertritt. Während die Kosten für den Kraftstoff in normalen Jahren einen Anteil von bis zu 20 Prozent des Umsatzes eines Betriebs ausmachten, seien es nun 50 bis 60 Prozent, sagte Sander.

Auch bei den Krabbenfischern der zweiten großen Erzeugergemeinschaft, Küstenfischer der Nordsee, ruht der Betrieb weitgehend. „Die Situation ist katastrophal“, sagt Geschäftsführer Günter Klever. An der schleswig-holsteinischen Küste stünden drei Betriebe bereits vor der Pleite.

Für ein Kilo Krabben bekommt der Fischer sieben Euro

Die Krabbenfischerbranche galt unter Seeleuten lange Zeit als besonders attraktiv. Rund 30 Millionen Euro haben die rund 200 Fischer mit ihren Fängen im letzten Jahr umgesetzt. Um die 60 Euro zahlen Kunden für ein Kilogramm gepulte Krabben im Supermarkt. Doch nur ein Bruchteil des Geldes kassieren die Fischer. Aktuell liegt der Preis bei rund sieben Euro. „Das ist eigentlich ganz ordentlich“, berichtet Sander. Angesichts der hohen Spritpreise reiche dieser Betrag aber nicht annähernd, um kostendeckend zu arbeiten.

Deshalb ist Ted Sönnichsen in diesem Jahr noch gar nicht mit seiner „Jule Marie“ in See gestochen. Vor 13 Jahren hat er das Schiff gekauft – wie die meisten anderen selbstständigen Fischer auch, gebraucht. „Für kleine Familienbetriebe ist es schwer, für bewegliche Güter wie ein Schiff einen Kredit zu bekommen“, sagt Sönnichsen. Auch deshalb ist die deutsche Krabbenfischerflotte im Vergleich zu anderen Ländern marode.

Das Boot von Ted Sönnichsen fährt aktuell nicht aus. (Foto: Ted Sönnichsen) Krabbenkutter Jule Marie Tönning

Fast alle Krabbenfischer sind Einzelkämpfer und besitzen ein oder höchstens zwei Schiffe. Zwar haben sich die meisten in Erzeugergemeinschaften zusammengeschlossen – mit den hocheffizienten Kuttern aus den Niederlanden oder aus Dänemark können sie nicht konkurrieren.

„Die haben alle Neubauten, nur wir nicht“, beklagt Sönnichsen. So können die großen holländischen Betriebe mit ihren bis 24 Meter langen Kuttern auch im Frühjahr rausfahren, während die deutschen Krabbenfischer im Januar und Februar an Land bleiben müssen. „In Dänemark und den Niederlanden ist es aufgrund der politischen Rahmenbedingen für Fischer leichter, in neue Fahrzeuge zu investieren“, erklärt Döring, Ökonom am Thünen-Institut für Seefischerei in Bremerhaven.

Ein weiteres Problem ist die monopolartige Stellung zweier niederländischer Unternehmen, die auch die in deutschen Gewässern gefangenen Krabben vermarkten. Über 85 Prozent des Nordsee-Krabbenhandels wickeln die Firmen „Heiploeg“ und „Klaas Puul“ ab. Zusammen machen die beide Konzerne fast eine halbe Milliarde Euro Umsatz.

Zum Pulen rollen die Krabben quer durch Europa

Die Holländer sammeln die Krabben und schicken sie auf Lastwagen bis nach Afrika. Mehrmals in der Woche fährt zum Beispiel ein Laster von „Klaas Puul“ einmal quer durch Europa bis nach Marokko zum Pulen. Das lohnt sich, denn die Lohnkosten sind in Nordafrika viel günstiger als in Deutschland.

Das könnte sich demnächst jedoch ändern. Eine Krabben-Pulmaschine soll die deutsche Wertschöpfungskette in der Branche wiederbeleben. Die Erfinderin Christin Klever aus dem ostfriesischen Großheide hat ein Verfahren entwickelt, bei dem Stoßwellen die Chitinpanzer der Krabben aufbrechen sollen, ohne das begehrte Krabbenfleisch zu beschädigen. Auch die Schale ließe sich verwerten, die nach dem bisherigen Verfahren meist verrottet. Chitin sei in der Medizin und Kosmetikindustrie ein gefragter Stoff, sagt Klever.

Die Fischer befinden sich in einer Notlage. (Foto: dpa) Protestplakat im niedersächsischen Greetsiel

Niedersachsens Fischereiministerin Barbara Otte-Kinast hat am Wochenende einen Förderbescheid von 2,3 Millionen Euro für eine Förderung des Projekts ausgestellt. Ökonomen und Krabbenfischer setzen große Hoffnungen in das Projekt. „Diese Maschine könnte der Gamechanger sein“, sagt Ökonom Döring. In zwei bis drei Jahren wolle man den ersten Prototyp der Maschine testen.

Das ist Zeit, die die Krabbenfischer in der aktuellen Lage nicht mehr haben. „Wir setzen viele Hoffnungen in diese Maschine. Aber so, wie es jetzt aussieht, brauchen wir sie nicht mehr, weil es keine Krabbenfischer mehr geben könnte, wenn sie fertig ist“, sagt Sander. Was jetzt zähle, sei schnelle Hilfe seitens der Politik.

EU hat Hilfe für die Familienbetriebe zugesagt

Die soll nun vor allem von der EU kommen. Die Europäische Kommission hat bereits zugesichert, Fischerei- und Aquakulturunternehmen mit bis zu 35 000 Euro pro Betrieb zu unterstützen. Aktuell wird die Zahlung aber noch vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz blockiert. „Die Modalitäten zur Auszahlung werden derzeit noch geprüft“, heißt es auf Anfrage vom Handelsblatt.

Zudem will die EU Mittel aus dem Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds einsetzen, um die Fischereibetriebe zu unterstützen. Acht europäische Länder – darunter auch Deutschland – haben bereits Programme vorgelegt, wie das Geld genutzt werden soll. Die EU hat bislang noch keines der Programme genehmigt.

„Es wird dennoch nach Wegen gesucht, der Fischerei auch vor der Genehmigung dieses Programms Hilfen zukommen zu lassen“, sagt eine Sprecherin des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Wie diese Hilfen konkret aussehen, ließ die Sprecherin auf Anfrage des Handelsblatts offen.

Nach zwei Jahren Pandemie und einem zwischenzeitlichen Preisverfall leben Fischer wie Sönnichsen von der Substanz. „Die letzten Jahre waren schon nicht einfach, aber die Spritpreise sind nun der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt“, sagt der zweifache Familienvater. Er führt den kleinen Familienbetrieb mit einem Angestellten bereits in fünfter Generation. Seine wird die letzte sein, das weiß er jetzt schon. Sein Sohn sei zwar bereit, den Betrieb weiterzuführen, berichtet Sönnichsen. Doch das musste er ihm schweren Herzens ausreden.

