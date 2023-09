Familienunternehmen Spielzeughersteller Haba meldet Insolvenz an

Fehlentscheidungen und eine misslungene IT-Umstellung haben das Familienunternehmen in die Krise geführt. Die Marke Jako-o wird eingestellt. Nun will sich Haba in Eigenverwaltung sanieren.

Der Hersteller aus Bad Rodach ist in wirtschaftliche Schieflage geraten. Nun steht eine Sanierung durch Insolvenz in Eigenverwaltung an. (Foto: obs) Spielwaren von Haba

Düsseldorf Der traditionsreiche Spielwarenhersteller Haba rutscht tiefer in die Krise. Die Haba Sales GmbH habe Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet, der das Amtsgericht Coburg stattgegeben habe, teilte das Familienunternehmen aus dem oberfränkischen Bad Rodach am Dienstag mit.

„Der Antrag auf Eigenverwaltung ist uns alles andere als leicht gefallen“, sagte Geschäftsführer Mario Wilhelm am Dienstag. Das Insolvenzverfahren sei aber angesichts der angespannten wirtschaftlichen Situation die einzige Möglichkeit, die Haba-Gruppe schnell wieder zu alter Stärke zurückzuführen.

Haba stellt Spielwaren, Mode und Möbel her, am bekanntesten sind wohl das Holzspielzeug und Gesellschaftsspiele wie „Obstgarten“. Das Unternehmen hatte bereits im Juli einen einschneidenden Stellenabbau angekündigt, ohne eine konkrete Zahl zu nennen. Derzeit finden Verhandlungen mit dem Betriebsrat statt. Insider fürchten, dass bis zu einem Drittel der rund 1800 Arbeitsplätze in der Zentrale wegfallen könnten.