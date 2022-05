Fast-Food-Kette McDonald's gibt Russland-Geschäft auf und muss Milliarden abschreiben

Die Imbisskette will die russischen Filialen an einen Käufer veräußern. Damit endet eine Ära, die 1990 in Moskau noch zu Zeiten der Sowjetunion begann.

Am 31. Januar 1990 eröffnete der erste Imbiss der Fastfoodkette in der Sowjetunion – ein Vorzeichen für das Ende des Kalten Kriegs. (Foto: AP) Erste McDonald's-Filiale in Moskau

Chicago Die US-Fast-Food-Kette McDonald's gibt infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine ihr Geschäft in Russland auf. Nach über 30 Jahren in dem Land will McDonald's die Filialen an einen russischen Käufer verkaufen, wie der Konzern am Montag in Chicago mitteilte. Bislang gibt es in Russland etwa 850 Zweigstellen mit rund 62.000 Mitarbeitern.

McDonald's-Chef Chris Kempczinski sagte, der Einsatz und die Loyalität der Angestellten und Zulieferer in Russland hätten dem Unternehmen die Entscheidung zum Rückzug sehr schwer gemacht. „Wir haben aber eine Verpflichtung unserer globalen Gemeinschaft gegenüber und müssen an unseren Werten festhalten“, fügte er hinzu.

Bereits am 8. März hatte das Unternehmen angekündigt, die Restaurants im Land vorübergehend zu schließen. Die Markensymbole soll der neue Besitzer der Restaurants nicht weiter nutzen können. Andere US-Nahrungsmittelunternehmen wie Starbucks, Pepsi und Coca-Cola haben ihre Geschäfte in Russland wegen westlicher Sanktionen bereits ausgesetzt oder geschlossen.

Für den Rückzug aus Russland wird McDonald's nach eigenen Angaben Sonderkosten in Höhe von 1,2 bis 1,4 Milliarden US-Dollar verbuchen, unter anderem für Abschreibungen und Fremdwährungsverluste.

McDonald's hatte sein erstes Schnellrestaurant in Moskau noch zu Sowjetzeiten eröffnet und damit ein starkes Zeichen für das Nachlassen der Spannungen des Kalten Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion gesetzt. Der Fast-Food-Riese will alle Filialen in Russland verkaufen. (Foto: AP) McDonald's-Filiale in Zentralrussland