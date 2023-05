Mario Federicos Mutter betrieb eine Trattoria, er ist heute Chef von McDonald’s Deutschland. Der 59-Jährige über Werbeverbote für Fast Food, seine liebsten Burger – und was wirklich in Chicken Nuggets steckt.

Der Manager leitet seit 2021 das Geschäft von McDonald's in Deutschland und Luxemburg. (Foto: Tagesspiegel/Nassim Rad) Mario Federico

Herr Federico, Sie sind Italiener und mit der Pasta Ihrer Mutter groß geworden. Was hat die gesagt, als Sie zu McDonald’s gegangen sind?

Meine Mama hatte eine kleine Trattoria. Wir waren acht Kinder, und meine Mutter konnte sehr gut kochen. Ich bin mit der Gastronomie groß geworden. Ich habe 15 Jahre lang in Spitzenhotels und Sterne-Restaurants gearbeitet. Ich habe das mit Leidenschaft gemacht.

Und wieso dann ausgerechnet McDonald’s?

Ich war neugierig. Wie machen die das, so viele Menschen zu bewirten und so viele Mitarbeiter zu beschäftigen? Und ich hatte die Möglichkeit, für McDonald’s in vielen Ländern zu arbeiten. In Italien, der Schweiz, Spanien und Deutschland. Außerdem mag ich das Essen. Am liebsten esse ich den Big Mac und den doppelten Cheeseburger. Und ich mag den Cappuccino von McCafé.

