Fehlende Sicherheitskräfte Flughäfen stehen wegen Herbstferien vor erneutem Chaos

Düsseldorf Mit dem Start der Herbstferien am kommenden Dienstag droht Nordrhein-Westfalens Flughäfen erneut der Kollaps. Obwohl das Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums inzwischen mit Abmahnungen gegen die in Düsseldorf und Köln/Bonn beschäftigten Sicherheitsfirmen vorgeht, hat sich an den seit Sommerbeginn bestehenden Engpässen bei der Abfertigung so gut wie nichts verbessert.

Selbst an üblichen Wochenenden außerhalb der Ferienzeit stauten sich zuletzt die Abfertigungsschlangen vor der Sicherheitskontrolle. Köln/Bonn meldete am vergangenen Samstag eine Wartezeit von 110 Minuten, Videoaufnahmen zeigten Fluggäste, die draußen vor Terminal 2 anstanden, um anschließend drinnen einer mehrere hundert Meter langen Schlage bis zum Terminal 1 folgen zu müssen.

Ähnliche Bilder gab es am Dienstag dieser Woche vom Flughafen in Düsseldorf. Dort bildeten sich Warteschlangen zwischen den Flugsteigen A und B, die durch die komplette Galerie führten. Am Freitag zuvor hatten in Düsseldorf sogar Bundespolizisten an den Kontrollstationen aushelfen müssen, um den unterbesetzten Sicherheitsdienst zu entlasten.

Schlimmer noch sah es am Wochenende am Hauptstadt-Airport Berlin-Brandenburg aus, wo ein Marathon-Wettbewerb die Bediensteten vollends überforderte. Selbst Fluggäste, die vier Stunden im Voraus am Schalter standen, verpassten ihren Flug. Am kommenden Montag wird sich das Chaos am BER voraussichtlich wiederholen. Für den „Tag der Deutschen Einheit“ rechnet Airport-Geschäftsführer Thomas Hoff Anderson erneut mit einem erheblichen Andrang von Berliner Kurzurlaubern.

Nicht die Urlauber, sondern „Missmanagement und Unfähigkeit“ seien schuld an der Misere, kritisiert Özay Tarim von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Spätestens im Frühjahr hätten sich die Engpässe bei der Abfertigung abgezeichnet, sagt er, doch von Abhilfe gebe es bis heute keine Spur.

Fluggastzahlen deutlich unter Niveau von 2019

In Düsseldorf habe die Privatfirma Deutscher Schutz- und Wachdienst (DSW) zwar seither 140 neue Leute eingestellt, gleichzeitig hätten zahlreiche Kollegen die Firma aber verlassen. „Dort sind heute 80 Mitarbeiter weniger beschäftigt als im Juni 2020“, berichtet Tarim.

Hin und weg 560.000 Passagiere erwartet der Flughafen Köln/Bonn in der nahenden Urlaubszeit – ein Viertel mehr als 2021.

Auch die in Köln/Bonn beschäftigte Sicherheitsfirma Securitas, die dort im Juni 2021 den Wettbewerber Kötter ablöste und dessen 586 Beschäftigte übernahm, stellte nach eigenen Angaben zusätzlich 60 Mitarbeiter ein. Nach Angaben von Verdi verringerte jedoch der Krankenstand von rund 25 Prozent die Einsatzfähigkeit seither deutlich.

Alarmsignale der Gewerkschaft aber blieben offenbar ungehört. „Das Bundesinnenministerium und die Bundespolizei sind komplett abgetaucht“, beobachtet Özay Tarim. Dabei seien sie am Ende für die Sicherheitskontrollen rechtlich verantwortlich.

Für die bevorstehenden Herbstferien lässt all dies Schlimmstes befürchten. Nach eigenen Angaben erwartet allein der Flughafen Köln/Bonn in der Urlaubszeit rund 560.000 Passagiere – und damit ein Viertel mehr als 2021, aber 20 Prozent weniger als im letzten Vor-Corona-Jahr 2019.

Vorsichtshalber warnte Flughafenchef Thilo Schmid deshalb am Montag vor möglichen Verzögerungen und Wartezeiten in den kommenden Tagen. „Gemeinsam mit allen Partnern und Dienstleistern haben wir uns bestmöglich auf die Ferien vorbereitet, um unseren Gästen einen guten Start in den Urlaub zu ermöglichen“, sagte er. „Wir wissen aber auch, dass die nach wie vor angespannte personelle Situation im Luftverkehr und bei beteiligten Dienstleistern operative Herausforderungen mit sich bringt.“ Es empfehle sich, zweieinhalb bis drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.

Sicherheitsfirmen bekamen erste Abmahnungen vom Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Wartende am Flughafen Köln/Bonn am 2. September

Auch der Flughafen Düsseldorf rechnet mit einem Plus von 39 Prozent bei den Passagierzahlen und 31 Prozent bei den Flugbewegungen im Vergleich zu den Herbstferien im Vorjahr. NRWs größter Flughafen erwartet in den beiden Ferienwochen knapp 8.000 Starts und Landungen und rund 1,1 Millionen Passagiere. Verglichen mit dem Ferienzeitraum 2019 ist dies jedoch nur ein Niveau von 76 Prozent bei den Passagierzahlen und 71 Prozent bei den Flugbewegungen – was den Rhein-Ruhr-Airport dennoch vor schwere Kapazitätsprobleme stellt.

„Aufgrund der unveränderten branchenweiten Gesamtsituation“, erklärte Flughafenchef Thomas Schnalke am Montag, „kann es nach wie vor besonders in den Verkehrsspitzen zu Verzögerungen und längeren Wartezeiten kommen.“ Vor die Sicherheitskontrollen sollten sich Passagiere daher schon zwei Stunden vor Abflug begeben. Über die zusätzlichen Wartezeiten vor den Check-in-Schaltern gab er keine Auskunft.

Ausgeschrieben 19,81 Euro pro Stunde bietet Securitas Luftsicherheitsassistenten für den Flughafen Köln/Bonn. Die Firma sucht allerdings nur Teilzeit-Kräfte.

Abhilfe ist vorerst nicht in Sicht. Zwar sucht Securitas aktuell über die Jobbörse Indeed für den Flughafen Köln/Bonn Luftsicherheitsassistenten, denen die Firma einen Stundenlohn von 19,81 Euro in Aussicht stellt. Die ausgeschriebenen Jobs werden jedoch ausnahmslos in Teilzeit vergeben – wohl auch, um die Mitarbeiter jeweils in den Spitzenzeiten einsetzen zu können. Ein gesichertes Einkommen lasse sich damit kaum erzielen, kritisiert man bei Verdi. Entsprechend gering sei der Andrang.

Das Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums stellte den Sicherheitsfirmen DSW und Securitas nun erste Abmahnungen zu, weil diese den Auftrag der Bundespolizei nicht hinreichend erfüllten. Konkrete Konsequenzen hat dies bislang allerdings nicht. „Eine zweite Abmahnung für die beiden Unternehmen ist nach unserer Kenntnis in Vorbereitung“, berichtet Verdi-Experte Tarim. Doch auch sie hätte womöglich lediglich Vertragsstrafen zur Folge, eine grundlegende Änderung bei den Sicherheitskontrollen etwa in Düsseldorf oder Köln/Bonn ergäbe sich daraus nicht.

Das Bundesinnenministerium habe signalisiert, sagt Tarim, dass man für den Sommer 2023 mit einer durchgreifenden Besserung rechne. „Damit hat die Regierung die Herbstferien, Weihnachten und das kommende Osterfest bereits aufgegeben“, empört sich der Verdi-Experte.

Eine Vergabe von Sicherheitsdienstleistungen an Fremdfirmen hält die Gewerkschaft jedoch für den größten Fehler der Flughäfen. Die Praxis gibt Verdi offenbar Recht. In Frankfurt beispielsweise, wo der Airport die Fluggastkontrollen selbst übernimmt, gehören derartige Warteschlangen zur Seltenheit. Auch München ist von der in Düsseldorf behaupteten „unveränderten branchenweiten Gesamtsituation“ weit entfernt. Am Franz-Josef-Strauß-Airport kontrolliert keine Privatfirma, sondern ein Tochterunternehmen des Freistaats Bayern.

