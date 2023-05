Ferienwohnungen Zimmer statt Wohnungen: Airbnb kontert Beherbergungsverbote mit Strategieschwenk

Die Vermietungsplattform stößt bei der Wohnungsvermittlung in den Metropolen weltweit auf rigide Einschränkungen. Mit Privatzimmern sucht man nun die Verbote zu umgehen.

In der Hauptstadt hat der Senat Auflagen für die Vermietung über Airbnb festgelegt. (Foto: E+/Getty Images) Altbauwohnung in Berlin

Berlin Es gehe zurück zu den Wurzeln, verkündete Airbnb-Gründer Brian Chesky am Mittwoch vergangener Woche per Pressemeldung. Gemeint ist die Vermittlung von Schlafcouchen und Mitwohngelegenheiten, mit der seine IT-Firma einst 2008 in San Francisco startete. „Mit ‚Airbnb Zimmer‘ knüpfen wir an den Gedanken an, mit dem alles begann – der Grundidee des Teilens“, erklärte der CEO.

Die Anmietung einzelner Zimmer ist keine neue Funktion, nun rückt die Plattform das Angebot aber in den Fokus – auch in Deutschland. Da der Vermittlungsbedarf sowohl bei Gästen wie bei Gastgebern nach dem Ende von Corona enorm sei, habe man diese Kategorie nun gesondert im Internetportal aufgeführt, sagte Airbnb-Deutschlandchefin Kathrin Anselm dem Handelsblatt.