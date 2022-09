Fitness-Firma Umbruch bei Peloton: Gründer John Foley Hisao Kushi verlassen das Unternehmen

Die Pandemie hat den Sportgeräte-Hersteller erfolgreich gemacht, aber nie zu Gewinnen geführt. Die Gründer steigen nun aus, ein Erfolgsrezept müssen andere finden.

Der Mitgründer der Fitness-Firma Peloton zieht sich aus dem Unternehmen zurück. (Foto: Reuters) John Foley

New York Der Peloton-Gründer John Foley war einst der Gewinner der Pandemie: Als die Welt sich in die eigenen vier Wände zurückzog, hatten seine Edel-Heimtrainer mit ihren Live-Trainings Hochsaison. Doch mit dem Ende der Pandemie brach das Geschäft ein, und nun zieht er sich ganz aus dem von ihm aufgebauten New Yorker Unternehmen zurück. Mit Foley geht auch der Peloton-Mitgründer und bisherige Rechtsvorstand Hisao Kushi.

Grund ist das schwächelnde Geschäft des Unternehmens. Statt Wachstum ist seit Monaten Stellenabbau angesagt. Eine geplante Fabrik wurde nicht mehr gebaut. Der Aktienkurs liegt nur noch bei einem Bruchteil seines Höchstkurses im Dezember 2020 und brach am Dienstag nach dem Abschied von Foley um weitere neun Prozent ein.