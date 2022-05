Fitnessgeräte Peloton schockiert Aktionäre mit hohem Verlust – Aktie verliert 25 Prozent

New York Der Fitnessgerätehersteller Peloton hat im abgelaufenen Quartal einen höheren Verlust gemacht als am Markt erwartet. Das US-Unternehmen meldete am Dienstag einen Fehlbetrag von 757,1 Millionen Dollar. Analysten hatten vorab mit 132,1 Millionen gerechnet. Auch der Umsatz schrumpfte den Angaben zufolge um 23,6 Prozent auf 964,3 Millionen Dollar und verfehlte die Erwartungen.

Außerdem warnte der neue Firmenchef Barry McCarthy, dass die Kapitaldecke mit 879 Millionen Dollar für ein Unternehmen dieser Größe dünn sei. Die Peloton-Aktien fielen im vorbörslichen US-Geschäft um gut 25 Prozent auf 10,56 Dollar. Nach einst 50 Milliarden Dollar wäre Peloton damit nur noch rund 3,5 Milliarden Dollar wert.

Peloton hatte zu Beginn der Pandemie stark von den Schließungen der Fitnessstudios profitiert. Die Verkäufe der Trainings-Bikes und Laufbänder der New Yorker Firma legten zu, Interessenten mussten zum Teil lange auf ihre Geräte warten. Peloton interpretierte den Schub allerdings nicht als Sonderkonjunktur, sondern als Beginn einer Wachstums-Ära und investierte in den Ausbau der Kapazitäten bis hin zum Bau einer Fabrik in den USA.

Das erwies sich als schwerwiegende Fehlkalkulation: Mit der Aufhebung von Corona-Einschränkungen ging das Interesse an Geräten der Firma wieder zurück, Peloton saß auf hohen Lagerbeständen, der Bau der Fabrik in den USA wurde wieder abgebrochen.

Im Februar musste Co-Gründer John Foley den Chefposten nach schwachen Zahlen abgeben. Sein Nachfolger McCarthy, ehemaliger Finanzchef der Streaming-Giganten Netflix und Spotify, hatte angekündigt, die Kosten zu senken und mehr Umsatz mit Abonnements zu erzielen. Die Zahl der Mitglieder stieg laut Unternehmensangaben im ersten Quartal um fünf Prozent auf sieben Millionen.

McCarthy kündigte am Dienstag in einem Brief an die Aktionäre an, die Bemühungen fortsetzen zu wollen. „Turnarounds sind harte Arbeit“, schrieb der Peloton-Chef. „Es ist intellektuell herausfordernd, emotional belastend, körperlich erschöpfend und völlig einnehmend.“

Peloton-Geräte sollen nun erstmals auch bei anderen Händlern statt nur direkt von der Firma verkauft werden. Im Ende März abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal brachen die Erlöse aus Geräteverkäufen um 42 Prozent auf knapp 600 Millionen Dollar ein. Für das laufende Vierteljahr rechnet die Firma mit nur noch 675 bis 700 Millionen Dollar Umsatz – während Analysten im Schnitt eine Prognose von mehr als 820 Millionen Dollar erwartet hatten.

